'Comigo não tem essa história de passado', diz Angélica à Mara

Mara Maravilha ganhou uma resposta de Angelica, após ter compartilhado um TBT com a apresentadora da Globo, no qual aproveitou para fazer um desabafo na legenda sobre terem inventado fofocas com os nomes das duas no passado.

Ao tomar conhecimento da publicação, Angélica foi até o Instagram de Mara para dizer que, no que depender dela, está tudo bem.

"Olá, Mara Maravilha. Você falou tudo... Respeito muito você, seu trabalho e sua história! Desejo de coração que você seja feliz. Comigo não tem essa história de passado, viu? Vamos em frente sempre com gratidão e alegria", escreveu a apresentadora.

Em seu desabafo, Mara afirmou que ela e Angélica já foram alvos de intrigas.

"É verdade que já houve muita fofoca com o nosso nome, histórias que não fomos nós que escrevemos, mentira que infelizmente faz parte desse mundinho; MAS A VERDADE PREVALECE! Como o justo não se justifica, só quero esclarecer que NUNCA te fiz mal algum, o que, aliás, provei. Ahhhh, só desculpa umas piadinhas com o seu maridão kkk @lucianohuck ...", brincou Mara.