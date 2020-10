Clima esquenta após indicação da 3ª roça em A Fazenda

Notícias ao Minuto

A madrugada desta quarta-feira (30) no reality A Fazenda 12 está dando o que falar nas redes sociais. Após a indicação da terceira roça do programa, em que Raissa Barbosa está confirmada e Biel, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes disputam, o clima esquentou entre os peões.

Jojo Todynho começou com a confusão depois do programa ao vivo. Durante a votação, ela discutiu com Biel com quem já teve algumas desavenças na última semana. Irritada, Jojo foi até a cozinha, onde pegou objetos de madeira, e começou a descontar a sua raiva.

"Botei o ódio pra fora pra não fazer besteira... Agora o pau vai torar... Se quer paz amém se quer guerra tu me fala. Não suporto gente safada", afirmou a funkeira enquanto peões estavam ao seu redor preocupados com a atitude da peoa. "Você vai machucar a mão", alertou Jakelyne Oliveira.

No mesmo momento em que Jojo surtava, Raissa também perdeu o controle e jogou creme de hidratante corporal em Biel, Juliano Ceglia e Cartolouco, após ter sido a mais votada para roça. Stéfani Bays correu para impedir a amiga, mas não deu tempo. Ela já havia disparado o produto no rosto dos participantes. Enquanto fazia isso, ela gritava para cada um: "Falso do caralh*".

Juliano ficou irritado com atitude de Raissa e foi atrás da participante. Eles foram separados pelo resto do pessoal, e até a MC Mirella, que tem suas desavenças com Raissa fora do reality, defendeu a peoa.

Após o ocorrido, em conversa com Jakelyne e Tays Reis, o cantor Mariano comentou sobre a atitude de Raissa e com isso, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Internautas dizem que a máscara do peão está caindo. "O vídeo do Mariano falando que a Raissa faz isso porque ninguém deu na cara dela, Jake falando que não se deve erguer a mão para mulher e ele discorda."

"Não se joga trem na cara de ninguém. Não se joga, isso é falta de respeito. Se luta tanto por igualdade, então tem que tratar com igualdade", comentou Mariano, que logo em seguida disparou: "Se essa guria joga um trem desse na minha cara, ela vai... eu juro por Deus, enfio merda na boca dela até sair em baixo. Tá maluco, rapaz."

Tays deu risada da fala de Mariano e ainda falou: "achei engraçado". Enquanto Jakelyne não concordou com a situação e reiterou que não se deve rebater com violência.

Ainda nesta quarta, os participantes Biel, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes disputam a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.