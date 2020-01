Claudinha Gadelha assume relacionamento com ring girl do UFC

Divulgação

O amor está no ar. A peso palha (até 52,1kg.) do Ultimate, Claudinha Gadelha, e a ring girl, Camila Oliveira, estão em um relacionamento sério. A informação foi divulgada pelo ‘Ig’ e confirmada pelas brasileiras através de suas contas oficiais no ‘Instagram’. As duas passaram o final de ano juntas e publicaram imagens com mensagens carinhosas.

“Obrigada por fazer de 2019 um dos melhores da minha vida, com muitos aprendizados e momentos incríveis. Te vejo em (Las) Vegas. Vibrando amor e paz”, escreveu Camila em 25 de dezembro.

Em outra publicação, realizada em 7 de dezembro, a ring girl felicita a lutadora pelo seu aniversário.

“Feliz aniversário para (a) mulher do sorriso mais lindo e encantador que eu conheço. Que Deus te abençoe grandemente. Tenho muito orgulho de ti e de como vem construindo sua história. Orgulho de ver o mulherão da por** que você é. Só de saber que posso contar com você para tudo, já me conforta e me deixa muito feliz. Você merece o mundo. Obrigada por transbordar em mim apenas coisas boas e positivas. Feliz aniversário, meu amor”, escreveu Oliveira.

Com tudo certo na vida amorosa, Gadelha se prepara para retornar ao octógono em 18 de janeiro, quando enfrenta Alexa Grasso em uma das lutas do UFC 246. A mossoroense tenta emplacar a segunda vitória consecutiva e voltar ao radar da divisão das palhas, que hoje é dominada por Weili Zhang.

Um resultado positivo pode colocar a brasileira, que atualmente figura na sexta colocação no ranking da divisão, de volta ao top 5 da categoria e na iminência de disputar o título em um futuro próximo.