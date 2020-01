Chumbo é o 1º eliminado do BBB20, com 75,54% dos votos

Aos 14 anos foi para o Havaí pela primeira vez e se apaixonou pelas ondas gigantes. Acredita que trabalhar com grandes ondas é viver em extremos. Há três anos está no top 3 da categoria e levou o prêmio de “Melhor performance” na última edição do desafio “Gigantes de Nazaré”, realizado em Portugal.

Deixou a temporada de surfe no meio para entrar no Big Brother Brasil, programa de que sempre foi fã e que assistia com o avô desde criança. Solteiro, diz que adora balada e que quis ir para o BBB para viver e curtir.

Na casa, ficou conhecido entre os integrantes do confinamento como hiperativo. Brincalhão, animou o clima da casa e venceu alguns prêmios na primeira semana do programa, mas também passou por alguns castigos.