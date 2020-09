Casamento de Gretchen com saxofonista terá ouro comestível

Divulgação

A cantora Gretchen está preparando os últimos detalhes de seu casamento com o saxofonisa Esdras de Souza. Para 100 pessoas, a celebração luxuosa contará com um cardápio diferente: macarons com detalhes em ouro 24k comestível.

De acordo com a revista Quem, a chef Paola, da Electo Pâtisserie, afirmou que “os doces são exclusividade do casamento dela. Vão ficar lindos”.

A festa ocorrerá em 30 de setembro em Belém, no Pará, ao ar livre. O local é cidade natal de Esdras. À Quem, Gretchen garantiu que os noivos e os convidados tomarão o maior cuidado devido à pandemia de coronavírus.

“O evento para selar a união será restrito a 100 pessoas, no Restaurante Ilha, onde a capacidade é para 200. O casamentos será em uma balsa, dentro do rio, e totalmente ao ar livre. Sem nenhum problema de aglomeração. E mesmo assim, só confirmarmos tudo depois do governo estadual baixar o decreto de permissão de eventos para até 150 pessoas”, disse.

Além do ouro comestível, o cardápio trará comidas típicas do Pará. As duas filhas do músico serão as damas de honra do casório.

Fonte: https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/casamento-de-gretchen-com-saxofonista-tera-ouro-comestivel