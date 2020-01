Bruna Marquezine é criticada por sua magreza após postar foto no Twitter

Nas primeiras horas de 2020, Bruna Marquezine postou, em sua conta do Twitter, fotos com seu look branco de Réveillon, composto por top e saia. Logo, uma chuva de comentários sobre sua "magreza exagerda" começou a surgir para criticar a atriz, enquanto alguns fãs a defenderam. Bruna chegou a ficar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados da rede.

Um dos comentários chegou a insinuar que Bruna estava com anorexia, e foi rebatido com uma resposta retuitada por Bruna: "Ser gordo ou ser magro não é sinônimo de uma pessoa não saudável. Na verdade, o que não é nada saudável é o seu comentário absurdamente irresponsável e extremamente ignorante". A publicação tem mais de dois mil comentários, entre críticas negativas e defesas.