Brasileiros mandam recado para jogador que xingou Neymar

O DIA

O perfil no Instagram do jogador Álvaro González, do Olympique de Marselha, foi invadido por brasileiros indignados depois que Neymar, do PSG, acusou o "colega" de racismo.

Ao entrar no Instagram do jogador, é possível ver de tudo: desde mensagens defendendo Neymar, passando por ofensas e até por pessoas pedindo que o cantor Vitão "vingue" Neymar.

Para quem não sabe, Vitão está namorando Luisa Sonza, ex-mulher de seu "amigo" Whindersson Nunes. Por isso, os internautas estão pedindo para Vitão vingar Neymar e "pegar a mulher" do jogador que o xingou.

"Vou mandar o Vitão pegar tua mulher, infeliz", escreveu uma pessoa. "Ei, tenho uma pretendente pra te apresentar. Flordelis, ela se chama", escreveu outra fã de Neymar.