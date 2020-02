Bomba: Leo Dias revela fotos do suposto companheiro de Gugu

Veja as fotos do namorado do Gugu

Leo Dias soltou uma verdadeira bomba nesta sexta-feira (7). O jornalista divulgou com exclusividade para o portal 'Metrópoles' o nome e fotos do suposto companheiro do apresentador Gugu Liberato.Segundo Leo, o apresentador, morto no final do ano passado, mantinha um relacionamento em sigilo com Thiago Salvatico. Thiago mora na Alemanha, e antes da morte do apresentador, o suposto casal passou alguns dias em Singapura, na Ásia.

Ao saber da morte de Gugu Liberato, o companheiro dele postou, pelo menos, duas fotos no Instagram (que já foi apagado) com as legendas: “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”.

Relato da mãe de Gugu

Em entrevista ao Fantástico, a mãe de Gugu, Maria do Céu, disse que o filho nunca teve nada com Rose Miriam di Matteo. “Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu te digo porque eu sei”, afirmou.