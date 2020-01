Bianca Andrade, a Boca Rosa, vai entrar no 'BBB'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, é mais uma influencer que vai participar do 'Big Brother Brasil 20'. A coluna descobriu que em sua última consulta médica antes do confinamento, ela pediu uma receita para compra de remédios para não engordar no período de três meses.

No domingo, os brothers serão confinados.

A coluna soube que uma equipe do 'BBB' foi até São Paulo convencer Fiuk a entrar na casa mais vigiada do Brasil. Mas, até o momento, não conseguimos confirmar a entrada do filho de Fabio Jr. no reality.