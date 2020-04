Belo afirma que vai quitar dívida de R$ 5 milhões com Denilson

Divulgação

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Gracyanne Barbosa disse que o maior defeito do marido é ser "enrolado". "Isso me irrita profundamente. Ele deixa a vida muito na mão de outras pessoas", afirmou ela.

Em resposta à musa fitness, Belo disse que 2020 será um ano decisivo e que está tentando resolver suas dívidas, inclusive a que tem com o ex-jogador Denilson no valor de R$ 5 milhões: "Até o final do ano isso vai estar resolvido."

Os dois também falaram sobre traição e relembrou relacionamento de Belo com Viviane Araújo. "Naquela época, a gente estava em um período muito difícil, em que o Belo estava com síndrome do pânico. Disseram que ele estava em um show, saiu no meio, veio em casa e me flagrou. Sendo que aqui em casa, na época, estavam todos os filhos dele", disse ela.

"Traição não tem muito a ver com amor, traição tem a ver com caráter, com índole. Eu aprendi lá atrás", finalizou Belo que está com Gracyanne Barbosa há 8 anos.