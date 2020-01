BBB20: Confira os participantes da ''casa mais vigiada do Brasil''

A três dias da estreia do programa, os participantes do Big Brother Brasil 20 (BBB20) são divulgados neste sábado (18/1). Os nomes começaram a ser apresentados ao público ao longo da programação da Rede Globo.

Os brothers e sisters deste ano são divididos entre os da "Pipoca" — os inscritos anônimos — e os do "Camarote" — famosos e influenciadores digitais. A emissora também divulgou imagens da nova casa de coninamento (veja galeria abaixo).

Felipe - Pipoca: Aos 27 anos, o arquiteto e empresário de São Paulo nunca namorou e o maior tempo que ficou com uma pessoa foi três meses. Ele tem três tatuagens, uma delas é um copo de vidro, típico de boteco, tatuado no antebraço esquerdo. Além da arquitetura, Felipe é sócio de uma construtora e de uma pizzaria. O paulista é torcedor do Corinthias e gosta de jogar bola todos os dias. Em casa, o mais novo participante do BBB20 tem uma coleção de mais de 20 bonés. Veja o instagram do brother aqui.

Babu Santana - Camarote: O ator carioca Babu, de 40 anos, descobriu que queria atuar enquanto assistia às gravações da TV Globo no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, quando seu pai era agente patrimonial na empresa. Entre dezenas de filmes e produções audiovisuais, Babu participou de novelas globais como Malhação e I Love Paraisópolis. Flamenguista roxo, ele foi o único ator a dividir o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, como Melhor Ator, com Tony Ramos. Além disso, o mais novo integrante da casa é fã de Beyoncé, pai de três filhos e afirma ter um grande talento para cozinhar. Veja o instagram do brother aqui.

Bianca Andrade - Camarote: Somando todos os perfis nas redes sociais, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, tem 17 milhões de seguidores. Até achar a vocação na maquiagem, a carioca da Maré trabalhou como copeira e deu aula para crianças. Além dos vídeos no Youtube, Boca Rosa participou do 'Mais Você', do 'É de Casa', atuou em filmes, fez peça de teatro e realizou o grande sonho de lançar a própria marca de cosméticos. A entrada na 'casa mais vigiada do Brasil' é um desafio e também a realização do sonho da mãe de Bianca, fã fervorosa do programa. Confira o instagram da sister.



Flayslane - Pipoca - A cantora Flayslane, de 25 anos, já foi chamada de Flaay Pink, quando cantava forró, e agora, com uma dupla sertaneja, é reconhecida como Lane. Da cidade de Nova Floresta, na Paraíba, ela tem, nas redes sociais, a mesma quantidade de seguidores que o local tem de habitantes: 85 mil. Mãe de um menino de dois anos, ela começou a carreira artística aos 13 anos e tem o cabelo rosa como marca registrada. Além disso, é proprietária de uma marca de biquinis que pretende expandir depois da participação no BBB20. Confira o instagram da sister.

Gabi Martins - Camarote: Gabi, de 23 anos, largou a faculdade de odontologia para seguir a carreira na música. A mineira já compôs mais de 40 músicas e se inspira, principalmente, na própria vida amorosa. Em 2019, ela foi uma das apostas da semana do programa SóTocaTop e aproveitou a oportunidade para cantar seu hit 'Neném'. Gabi revela ter ficado com Henrique, da dupla Henrique e Juliano, e tem crush em Caio Castro e Felipe Titto. Além do sertanejo, ela também gosta de música lírica, uma paixão vinda do pai que é cantor de ópera nas horas vagas. Confira o instagram da sister.

Gizelly - Pipoca: Do Espírito Santo, a advogada criminalista Gizelly define a vida amorosa como um 'desastre', mas não perde tempo quando vai para a balada: diz que sai para beijar na boca. Além da atuação nos tribunais, ela tem uma loja de roupas com a mãe e faz trabalhos como influenciadora digital. Segundo Gizelly, dizem que a capixaba se parece com Giovanna Antonelli. Confira o instagram a sister.



Guilherme - Pipoca: O promotor de eventos e modelo, de 28 anos, teve sete ex-namoradas e o relacionamento mais longo foi de dois anos e meio. O jovem não gosta de ficar sozinho e está sempre rodeado pela família ou amigos. Em homenagem especial, Guilherme tatuou o nome dos pais Telma e Romulo no bíceps direito. O texto em italiano significa: “Minha mãe, a minha base, meu orgulho. Meu pai, meu herói, minha vida”. Além disso, ele tem outras 12 tattoos, inclusive, uma delas é a do rosto da atriz americana Elisha Cuthbert, que a considera como símbolo sexual. Apaixonado por música eletrônica, o modelo conta que foi em 2018, quando foi para a Bélgica curtir o maior festival de música eletrônica do mundo. Veja o instagram do brother aqui.



Pyong Lee - Camarote: Descendente de coreanos, o hipnólogo de 27 anos já virou desenho da Turma da Mônica e foi capa de uma revista que elege jovens talentos no Brasil, na categoria web. Formado em direito, ele afirma conseguir ficar quase 40 horas sem dormir. Além disso, Pyong é fã de KPOP. Veja o instagram do brother aqui.





Hadson - Pipoca: Aos 38 anos, o ex-jogador de futebol e natural de Belém do Pará começou a carreira no esporte no time do Corinthians, onde ficou por 14 anos. Em seguida, foi jogar na Suíça. Hadson foi casado por 15 anos e tatuou duas vez o nome Helonery, nos dedos e nas costas, que são as iniciais dele, da ex-esposa e dos dois filhos. O ex-jogador confessa que tem um crush desde a adolescência: a cantora Jennifer Lopez. E que, inclusive, enquanto estava casado, chegou a pedir para a mulher pintar os cabelos da mesma cor dos da estrela norte americana. Ele já morou em sete países além do Brasil e confessa que já mandou nudes. Veja o instagram do brother aqui.

Lucas Chumbo - Camarote: Tem 24 anos e é de Saquarema-RJ. Lucas é surfista profissional e está no top 3 de surfistas de ondas gigantes do mundo! E, ele já afirmou que deve rolar romance dentro da casa. " Eu não vou conseguir ficar 3 meses na casa sem um romance", adiantou. Já namorou 4 vezes;o namoro mais longo foi de 2 anos e o mais curto de 1 mês. Veja o instagram do brother aqui.

Lucas - Pipoca: Loiro, olhos azuis, um metro e noventa de corpo de atleta. Lucas tem 26 anos e é de Florianópolis/SC. Lucas jogava basquete nos Estados Unidos, com planos de ir para a NBA, quando sofreu uma lesão que forçou o fim daquele sonho. Encontrou na fisioterapia estética um novo caminho e agora, em vez de competir com vários homens de tamanho semelhante ao dele, atende a um público quase todo feminino. Há oito anos Lucas namora Juliana, que conheceu na Festa Junina do colégio dela; ele com 17, ela com 15. Veja o instagram do brother aqui.



Manu Gavassi - Camarote: A paulistana de 27 anos, é cantora, roteirista, diretora e atriz. Tem mãe artista plástica e o pai, jornalista e apaixonado por canções. Solteira, ela afirma que está fechada para balanço no quesito amor dentro do BBB. "“Não estou aberta para isso. Isso é o tipo de coisa que vivo fora", disse. Além disso, ela stá tentando ser vegetariana. Há seis meses, ela comeu carne quatro vezes. Ainda está comendo peixe, mas carne vermelha e frango não. Confira o instagram da sister.

Marcela - Pipoca: Ginecologista e obstetra, a paulistana, de 31 anos, conta que já namorou o Japinha, baterista da banda CPM22 na adolescência, e teve um affair com um dos filhos de Julio Iglesias. Aos 14 anos, Marcela venceu um concurso de beleza com 5 mil meninas e foi capa de uma revista jovem. A obstetra escreve contos eróticos em uma plataforma colaborativa e pratica pole dance e lap dance. Ela tem uma tatuagem de coroa com os irmãos em homenagem à mãe, e usa um megahair de 60cm. Veja o instagram da sister.

Mari Gonzalez - Camarote: Influencer digital, ex-assistente de palco de um programa de TV e musa fitness, a baiana Mari Gonzalez é fã do programa e sempre assistiu às edições. Apesar de expor sua vida para mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Mari tem o controle do que torna público. Ela acredita que pode fazer amigos verdadeiros dentro da casa e acha que a sua sensibilidade e ansiedade podem atrapalhá-la de alguma forma. Mas ela diz que está determinada e mentalizando um bom caminho para chegar ao R$ 1,5 milhão. Veja o instagram.

Thelma - Pipoca: A médica anestesiologista, de 35 anos, é passista da Mocidade Alegre há 15 anos, onde já tocou chocalho na Bateria e participou da Comissão de Frente de agremiação. A bailarina formada tem mania de fazer lista diárias de tarefas, que inclui até o banho. A rotina é árdua: ela trabalha em quatro hospitais, com uma carga horária de 60 horas semanais e o pai foi o primeiro paciente, que faleceu há quatro meses, vítima de um câncer.

Petrix Barbosa - Camarote: Ginasta e multicampeão, o rapaz de abdômen sarado, braços fortes e largo sorriso entra na casa em busca de mais uma conquista. Aos 27 anos, Petrix é campeão pan-americano, dez vezes campeão brasileiro e medalhista de prata em uma Copa do Mundo. Com seus 1,79m, Petrix é um dos ginastas mais altos do mundo e toda a entrega e competitividade que possibilitaram as vitórias no esporte agora estarão no BBB20. Veja o instagram do brother.

Rafa Kalimann - Camarote: Aos 26 anos, a mineira digital influencer já passou por quatro procedimento cirúrgicos: lipoaspiração, silicone, bichetomia e plástica nas orelhas. A jovem está solteira e afirma que já passou cinco meses sem fazer sexo. No corpo, carrega 11 tatuagens e é apaixonada por animais, tanto que tem quatro cachorros. Além disso, ela é embaixadora das ONG Missão África e organiza bazares para arrecadar fundos para moradores de Moçambique. Veja o instagram da sister.

Vitor Hugo - Pipoca: O cientista maranhense de 25 anos já fez trabalho voluntário em países como Bolívia, Chile, Estados Unidos e Austrália. É formado em Psicologia e Letras, com mestrado em Saúde Pública. Horas antes de receber a notícia de que iria para o BBB20, o cientista havia sido informado que sua tese de doutorado foi pré-selecionada por uma universidade no Canadá. “Agora é só torcer para eles me aceitarem depois que eu ganhar R$ 1,5 milhão”, brincou. Veja o instagram do brother.

Redes sociais

A Globo também preparou um programa com Fernanda Keulla, Nyvi Estephan e Ana Clara, que vão comentar os nomes divulgados com a ajuda de ex-brothers e ex-sisters, que também dirão suas primeiras impressões. Entre os convidados do programa, que rola nas redes sociais do Big Brother Brasil, estão os campeões Gleici (BBB18) e Rafinha (BBB8).