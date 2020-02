BBB 20: supostas fotos de Felipe fazendo sexo oral em homem vazam

Não é só dentro do Big Brother Brasil 20 que Felipe Pryor tem causado. É que nesta quinta-feira (30), vazaram na web fotos do participante, aparentemente, fazendo sexo oral em outro homem. Os cliques foram feitos em um ambiente, que lembra ser uma quadra esportiva.

A foto circula em algumas montagens em perfis no Twitter e Instagram, com base em imagens que estavam disponíveis publicamente no perfil do arquiteto paulistano no Facebook. As imagens foram publicada em 2013. Tudo aconteceu nos jogos universitários dos estudantes de arquitetura e urbanismo.