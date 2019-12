Divulgação

Morreu na manhã deste domingo, aos 85 anos, o músico Ubirajara Penacho, conhecido popularmente como Bira do Jô. Vítima de uma parada cardíaca, ele foi internado, nesta semana, no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral. O estado de saúde era considerado crítico, de acordo com informações do produtor Beto Campos.

Ubirajara ficou conhecido por tocar baixo elétrico no Sexteto do Jô, banda que se apresentava diariamente no programa de TV.