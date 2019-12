Anitta passa por perrengue e faz cocô em avião sem papel higiênico

Na madrugada desta quarta-feira (18) a cantora Anitta passou por verdadeiro perrengue. Ela embarcou para Aspen, no Colorado, Estados Unidos, pegou um voo com atraso e foi transferida com a família para outra aeronave. Segundo ela, não tinha nem papel higiênico no local.

Anitta contou a história com bom humor nas redes sociais. “Caguei e limpei com o pano do assento que eles botam. Tive que cagar e limpar com aquilo”, desabafou. A cantora ainda passou por mais sufoco. “Não tinha mais vaga de executiva no meu voo, me passaram para a econômica e não tem espaço para a minha mala de mão. Vou ter que fazer o quê? Despachar. Onde? Não sei”, disse.

Ela explicou, também, que o voo atrasou em Manaus após uma aeromoça passar mal. “Aí eles atrasaram tudo. Mandaram a gente para Orlando, sendo que a conexão era em Houston”, disse.

“A pessoa que sentou do meu lado derramou vinho em mim. O meu tênis que era branco, agora é metade roxo”, seguiu reclamando. E continuou: “Depois de 24 horas viajando, nem sei se eu queria chegar mais”. Mesmo sem a família, ela já chegou ao destino.

Veja: