Anitta mostrou no Stories, do Instagram, neste sábado, um brinquedo erótico. De acordo com o relato da cantora, ela tem usado um sugador de clitóris.

"Isso me salvou na noite de ontem. Na verdade, me salvou a viagem inteira. Quer dizer, me salvou em um monte de dias", disse a cantora, em inglês.

O sugador de clitóris é um objeto para a masturbação feminina que oferece uma ação "mais específica" que os vibradores comuns.