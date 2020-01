Ana Maria Braga anuncia que está com câncer no pulmão: 'Vou sair dessa'

No encerramento do "Mais você" desta segunda, dia 27, Ana Maria Braga abriu o coração para os telespectadores ao anunciar que está em tratamento contra um câncer no pulmão.

"Tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa", disse Ana, que começou o tratamento no dia 24 de janeiro.

A apresentadora explicou ainda o processo do tratamento e pediu a compreensão dos fãs, já que precisará se ausentar algumas vezes da própria atração.

"Não vai cair o cabelo. A quimioterapia é diferente. Mas tem sintomas, quem já conviveu com alguém em tratamento de câncer sabe que tem dias que você fica mais sensível... E a imunoterapia pode causar isso. Quem está me tratando é o médico de sempre. Ele entrou nessa briga comigo da vez que entrei nas outras e não tenho dúvidas que vou ganhar mais uma vez. Queria muito contar com vocês do outro lado, porque vou fazer mais alguns ciclos de imuonoterapia, de 21 em 21 dias", disse a loura.

Como já estavam previstas, Ana Maria e Louro José irão tirar férias em fevereiro, retornando depois do carnaval. A apresentadora reforçou que quer continuar trabalhando normalmente.

Nas redes sociais, fãs se solidarizaram com a apresentadora e mandaram diversas mensagens de carinho.

"Eu estou emocionado pela Ana Maria Braga. Essa mulher é tão forte, ela falou do câncer com tanta naturalidade, eu amo demais essa mulher", elogiou um fã.