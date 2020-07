Alok e Romana Novais serão pais novamente: “Ravizinho promovido”

Afamília de Alok e Romana Novais continua crescendo. O casal anunciou, nesta terça-feira (14/7) que tem um bebê a caminho. Os dois são pais de Ravi, que tem apenas 6 meses de vida.

Para compartilhar a novidade, vestiram o filho com um body preto onde se lê “promovido a irmão mais velho”.

O bebê que está a caminho está previsto para nascer no mesmo período que Ravi, o que significa que, além das idades próximas, também farão aniversário na mesma época.

“Urruuuuuulllll Ravizinho foi promovido a irmão mais velho! Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista p/ a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade… queríamos dividir essa alegria com vocês!”, escreveu Romana no Instagram.

Alok revelou que o neném foi feito no dia da live dele, no dia 2 de maio. “É com enorme alegria que gostaríamos de contar pra vocês que nossa família está crescendo. Estamos esperando mais um bebê!!! Esse é o resultado da nossa quarentena hahaha. Ps: Foi feito no dia da LIVE