Último dia da Arena Encantada teve público de 7,1 mil pessoas

A população aproveitou a última chance de visitar a Arena Encantada, que manteve as portas da atração temática abertas até este domingo (05.01). Pelo menos 7,1 mil pessoas visitaram a estrutura montada na Arena Pantanal no encerramento do evento, em Cuiabá.

O parque natalino atraiu a família da advogada Leandra Magno. Moradora de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá), ela estava na cidade e não deixou de levar o filho de 11 anos para o momento de lazer.

“Realmente está lindo! Viemos de Tangará para passar o final de semana, e conseguimos visitar o parque antes de fechar. Fiquei sabendo pela internet que estava acontecendo o evento e resolvi trazer minha filha. Valeu muito a pena”, contou.

Ultimo dia da Arena Encantada - Leandra Magro

Créditos: Tchélo Figueiredo - SECOM/MT

Já Patrícia Luzia de Moraes levou o filho de dois anos, e a filha de 15, que adora o natal e as decorações do momento festivo. “Esse é um momento especial do natal. Eu não vim antes, mas ele gosta bastante do Papai Noel, do natal, então viemos mesmo ele estando um pouco doente. Não poderia deixar de prestigiar. Gostei bastante, maravilhoso mesmo. Estou realmente encantada”, afirma.

Ultimo dia da Arena Encantada - Patricia Luzia de Moraes

Créditos: Tchélo Figueiredo - SECOM/MT

Pela segunda vez, a aposentada Isolde Vick Bertine, de 68 anos, foi até a Arena Encantada com familiares. Ela gostou tanto da atração, que desta vez levou os netos que moram em Alta Floresta e ainda não tinham visto a decoração. “Vim desta vez com os outros netos que moram em Alta Floresta porque está muito lindo, queria que eles pudessem ver e tirar fotos”, explica.

Ultimo dia da Arena Encantada - Isolde Vick Berture

Créditos: Tchélo Figueiedo - SECOM/MT

Cerca de 12 mil pessoas ao dia visitaram o parque natalino com mais de 4 mil m² de estrutura montada, que ficou aberto para visitação durante um mês. O evento foi promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, e contou com cenários que representam a Casa do Papai Noel, Presépio, Floresta Encantada, Vila dos Doces e Vila das Fadas e Duendes. No entorno da arena, o público ainda teve à disposição uma praça de alimentação.

Além de oferecer lazer para as famílias mato-grossenses, a ação proporcionou a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão entregues a instituições filantrópicas por meio da Secretaria de Estado de Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).