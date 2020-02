Sextou com Rala Tchan no Capivara Blasé

Divulgação

A primeira Agendona deste fim semana traz os eventos que darão vida à noite campo-grandense com muita música, cultura, arte e muito mais. Nesta sexta-feira (14), o Capivara Blasé irá relembrar todos os sucessos do grupo É O TCHAN com o Grupo Sampri, Chokito e Bateria Poderosa da Vila Carvalho.

O outro destaque da noite fica com Breezy Rodio, direto de Chicago (EUA), no Blues Bar. A noite ainda conta com as bandas de destaque no Centro-Oeste, Whisky de Segunda, tocando os clássicos de blues e Tonho Sem Medo, com rock n’roll dos anos 70.

Confira a lista de eventos que acontecem em Campo Grande nesta sexta-feira:

Se xta-feira, 14 de fevereiro

Mandacaru no Laricas Cultural

Quando: Sexta-feira (14), às 19h

Onde: Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Quanto: Gratuito

Freire Beer

Quando: Sexta-feira (14), das 19h às 22h30

Onde: Freire Funcional – Unidade Piratininga – Avenida Manoel da Costa Lima, 1341

Quanto: Gratuito

Franz

Quando: Sexta-feira (14), das 19h30 às 21h30

Onde: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5.140

Quanto: Gratuito

Batalha Das Mina Ed. FUNK

Quando: Sexta-feira (14), das 20h às 8h

Onde: Kafofo – Rua Doutor Euler De Azevedo 307

Quanto: Gratuito

Forró na Floresta

Quando: Sexta-feira (14), das 20h às 00h

Onde: Floresta Music Bar – Av. Cel. Ulisses De Lima, 280

Quanto: Gratuito

Sextou Cavapira – Edição Rala Tchan

Quando: Sexta-feira (14), das 21h às 3h

Onde: Espaço Casa na Árvore – Av da Capital, 100 – Vila Rica

Quanto: R$10 a R$30

Black Fest Sexta

Quando: Sexta-feira (14), das 21h às 6h30

Onde: Hora da Brincadeira – R. Dinamerica Inácio de Sousa, lot 19

Quanto: Gratuito até 23h

Breezy Rodio (USA), Whisky de Segunda, Tonho Sem Medo

Quando: Sexta-feira (14), das 21h às 3h

Onde: Blues Bar MS – Rua 15 de Novembro, 1186

Quanto: R$22,50

Chapada na Laje Ed. Mente Feita

Quando: Sexta-feira (14), das 22h às 6h

Onde: Rotunda Bar – Rua 14 de Julho, 3731

Quanto: Gratuito

S.T.N- BAILE DE MALOKA

Quando: Sexta-feira (14), das 22h às 5h

Onde: Murilo Lounge – Av. Banderantes, 1680

Quanto: R$10

Bruno Be

Quando: Sexta-feira (14), das 23h às 8h

Onde: Loop Music Hall – Rua Temistócles, 92

Quanto: Não informado

MC LEVIN

Quando: Sexta-feira (14), das 23h às 4h

Onde: Texas Lounge Pub – Rua João Marcio Ferreira terra, 441

Quanto: Não informado

★ Pink Karaokê + I Love You Corote! ★

Quando: Sexta-feira (14), das 23h59 às 5h30

Onde: Pink Lemonade Music Bar – Rua Dr. Zerbini, 53

Quanto: R$15

One Year DK ROCK’N ROLL BAR

Quando: Sexta-feira (14), das 20h às 4h

Onde: DK Rock’n’roll Bar – Av. Ernesto Geisel, 3215

Quanto: Gratuito