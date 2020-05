Série de lives reúne destinos brasileiros para promover a valorização do turismo

Com a pausa imposta ao turismo pela pandemia do novo coronavírus, vários destinos brasileiros adotam outras formas de fomentar e preservar o potencial turístico nacional. Pensando nisso, a operadora E-HTL Viagens criou uma série de bate-papos virtuais, que reúne representantes de diversas cidades do país para promover atrações locais. As lives acontecem até 9 de junho, por meio do Instagram @ehtloficial. (Veja a programação completa mais abaixo).

O presidente da E-HTL, Flávio Louro, sustenta que ações de incentivo ao turismo não podem parar. “Precisamos unir esforços para continuar promovendo a cadeia do turismo. Nosso setor foi um dos mais prejudicados devido à pandemia. Encontramos uma opção que nos aproxima de todos os nossos parceiros e será uma grande oportunidade para ajudar o setor”, comenta.

A convidada desta quarta-feira (29), Marta Teixeira, é a presidente da Associação Nacional Brasil Total Receptivos, que também representa Porto de Galinhas (PE). Para Marta, o bate-papo também será importante para mostrar ações desenvolvidas pelos destinos no período.

“Nós, por exemplo, estamos aproveitando para fazer melhorias de infraestrutura, de qualificação e de produtos turísticos, para quando houver a retomada do turismo os visitantes se encantarem ainda mais por Porto de Galinhas. Esta é uma oportunidade de todos os destinos analisarem o que deve ser melhorado, qualificar os profissionais, criar novos roteiros, para o turismo voltar ainda mais forte”, ressalta.

NÃO CANCELE, REMARQUE! - Lançada no início de abril, a campanha do Ministério do Turismo busca orientar os turistas sobre a importância de adiar viagens e pacotes nesse momento de pandemia. Segundo a presidente da Brasil Total Receptivos, Marta Teixeira, graças aos esforços conjuntos do MTur e do Governo de Pernambuco, 70% das reservas em Porto de Galinhas foram remarcadas.

“A Medida Provisória 948 do Ministério do Turismo e a campanha ‘Não cancele, remarque!’ foram fundamentais para evitar demissões em massa e possibilitar as melhorias que estamos fazendo em nossas atrações turísticas. Os turistas que tinham comprado pacotes de viagem têm até 2021 para descobrir toda a beleza de Porto de Galinhas”, comemora.

O BRASIL ESPERA POR VOCÊ - Seguindo a vertente da promoção do turismo durante a pandemia, o MTur criou um espaço no seu portal para divulgar vídeos promocionais elaborados por destinos nacionais, que apostam em mensagens como “nos vemos em breve”, “estaremos esperando por vocês” e “a pandemia vai passar; o turismo, não”. Veja os vídeos AQUI.