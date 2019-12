Saber com Sabor ganha novas e modernas instalações com valorização da literatura cuiabana

A Secretaria de Educação de Cuiabá encerra 2019 com 12 obras entregues somente este ano à comunidade, entre reformas e construções. Na noite desta segunda-feira (16), o prefeito Emanuel Pinheiro acompanhado de autoridades, profissionais da Educação, representantes da cultura e cuiabanos de ‘chapa e cruz’, entregou mais uma obra, desta vez a da Biblioteca Pública Saber com Sabor Prof. Dr. Paulo Eduardo dos Santos. Também foi entregue, a revitalização da praça Clóvis Cardozo. As obras foram realizadas por meio da parceria entre as secretarias municipais de Educação, Serviços Urbanos e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Durante o evento, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou que assinará, ainda em 2019, um decreto determinando que todas as bibliotecas da rede pública municipal de Educação e as bibliotecas Saber com Sabor, implementem nos próximos dois anos, espaços dedicados à produção literária cuiabana. “A gestão Emanuel Pinheiro assume o compromisso junto à população de implementar ações que democratizem o conhecimento e que valorizem a cultura local e os espaços públicos cuiabanos. E é nesse sentido que estou determinando que num prazo de dois anos todas as unidades educacionais implementem um espaço dedicado a literatura cuiabana, com autores cuiabanos”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O secretário de Educação, Alex Vieira Passos, disse que esta é a primeira unidade da rede de Bibliotecas Saber com Sabor a ser entregue a população. Outros projetos de reconstrução e ampliação estão sendo concluídos e a próxima unidade a receber obras será a do Santa Izabel. “Fizermos a revitalização da unidade Saber com Sabor do Pedra 90 e agora estamos entregando para a comunidade, um espaço com acesso a internet, com 7,3 mil exemplares sendo 1.500 obras de autores cuiabanos, e com isso, estamos iniciando uma série de ações como a implantação gradativa dos espaços cuiabanos para todas as bibliotecas de toda a rede pública de Ensino e, no ano que vem, teremos material didático escrito por autores cuiabanos. São ações como estas que estão fazendo com que a Educação avance em Cuiabá”, destacou.

O poeta e escritor Moisés Martins, falou sobre a importância de manter espaços culturais e a valorização da cuiabania. Ele leu um texto produzido especialmente para ocasião denominado O Livro. “Quando nasce uma biblioteca, nasce a imortalidade. Os livros ensinam, corrigem, mostram caminhos e, não existe Educação sem leitura. Daí a importância de mantermos esses espaços. O prefeito Emanuel Pinheiro, filho de tradicional familia cuiabana, sabe a importância de mantermos a nossa cultura”, disse ele.

Entre os convidados para o evento estavam o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão, secretários municipais, a presidente da Academia Mato-grossense de Letras, Sueli Batista, representantes do Instituto Histórico e Geográfico, escritores e representantes da cultura cuiabana.

Obras

As obras na biblioteca começaram em outubro do ano passado. Ela foi ampliada passando de 77,82m² de área construída, para 122,16m², uma ampliação de 44,34m² proporcionando mais conforto ao frequentadores. As obras feitas totalmente com recursos municipais, totalizam um investimento de R$ 428.274,57.

Foram substituídas a cobertura e rede elétrica, trocados o piso, todos os vidros, ganhou uma nova pintura e foi instalado ar-condicionado que funcionará todo o tempo que a biblioteca estiver aberta. Além de aumentar a área do salão, foram construídos novos banheiros e depósito de materiais de limpeza, e o espaço permite agora a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.

A praça Clóvis Cardoso também ganhou revitalização dos canteiros, adequação do ponto de táxi e jardinagem.

Além do Espaço Cuiabano a biblioteca ganhou um espaço dedicado especialmente às crianças.