A Rodoviária do Rio acaba de conquistar a certificação "Turismo Consciente", criada pela Secretaria Estadual de Turismo (SETUR-RJ) com objetivo de garantir que turistas e operadores do setor se sintam mais seguros nesta fase de retomada ao turismo que deverá ocorrer através de viagens de curta distância, para destinos vizinhos ou localizados a poucos quilômetros da capital. Através do portal www.turismoconscienterj.com.br, os viajantes podem identificar, em cada localidade, quais prestadores de serviços turísticos estão cumprindo as normas de biossegurança contra o coronavírus. A rodoviária é o único modal, até o momento, a receber o selo (https://turismoconscienterj.com.br/registrado/rodoviaria-do-rio/).

"Ficamos felizes pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido por nós desde o início da pandemia. Nesse momento tão delicado, os turistas buscarão não somente estabelecimentos nos segmentos de hospedagem, mas também os terminais de passageiros que cumprem as recomendações sanitárias propostas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a propagação do novo coronavírus em suas viagens. A nossa maior preocupação é oferecer aos turistas e visitantes do Rio de Janeiro mais segurança em seus deslocamentos. Aqui, na Rodoviária do Rio, eles terão um embarque e uma viagem seguros", explica Roberto Faria, diretor presidente da concessionária.

Os critérios necessários para a obtenção do selo pela Rodoviária do Rio, bem como a logística para sua certificação, foram construídos com a validação da Secretaria Estadual de Saúde e em parceria com entidades representativas do turismo no Estado do Rio de Janeiro. Desde março, a Rodoviária instaurou normas rígidas para o combate ao coronavírus em suas instalações como a medição da temperatura nos acessos (inclusive no Edifício Garagem); nova comunicação visual para o distanciamento mínimo nos salões, plataformas, mall, assentos, frente de bilheterias e escadas rolantes. Disponibiliza mais de 50 pontos com álcool em gel e promove desinfecção de suas instalações. Além disso, os usuários somente acessam o terminal se utilizarem máscaras faciais e todos os colaboradores fazem uso das EPIs no atendimento ao público. Com a liberação das viagens, a Rodoviária do Rio lançou, ainda, a campanha "Embarque Consciente", para conscientização dos usuários e turistas quanto ao respeito às novas medidas sanitárias.

A Rodoviária do Rio exerce papel fundamental no fomento ao turismo, a exemplo do receptivo montado durante a Copa do Mundo e Olimpíadas. Só nestes eventos, o terminal movimentou 3,5 milhões de turistas de todo o país e do mundo através das linhas intermunicipais, interestaduais e internacionais.

O terminal rodoviário, administrado pela iniciativa privada desde 1990, já passou por diversas melhorias, tendo recebido investimentos em torno de R$ 80 milhões em reformas das instalações, fachadas, sistemas de segurança e de informações. Em dezembro de 2020, a Rodoviária do Rio completa 55 anos.

Website: http://www.rodoviariadorio.com.br