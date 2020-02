Projeto ‘Jiu Jitsu Rotam’ da Polícia Militar abre 50 vagas para novos alunos

O projeto social ‘Jiu Jitsu Rotam’, unidade especializada da Polícia Militar Mato-grossense, abriu 50 vagas para matrícula de novos alunos. Poderão se inscrever crianças a partir dos 6 anos, adolescentes e adultos.

Da próxima segunda-feira(03.02) até o dia 14, ou enquanto durar as vagas, os interessados na prática dessa modalidades de luta poderão procurar o Batalhão ROTAM, na rua Major Gama, bairro Dom Aquino, em Cuiabá. O horário de atendimento para inscrição será das 15h às 18h.

As aulas acontecem três vezes na semana, as segundas, quartas e sextas-feiras, nos períodos vespertino e noturno, na sede do Batalhão. Na unidade foi construída uma ampla academia de lutas especialmente para atender crianças e adultos da comunidade nesse projeto social.

EXIGÊNCIAS

Além da identidade (RG) do atleta (fotocópia e original), para se inscrever serão necessários: uma foto 3x4, comprovante de residência (conta de água ou energia) e atestado de saúde liberando para atividade esportiva. No caso de menor de idade será preciso a identidade do pai ou responsável. No Batalhão, os interessados devem procurar o coordenador do projeto, sargento Roderiky.

Mais informações pelos telefones: (65) 98119-6430 (sargento Roderiky) e (65) 99910-0000 (cabo Victor).

Campeões

Na última competição estadual, realizada mês passado, atletas do ‘Jiu Jitsu Rotam’ conquistaram 49 medalhas, sendo 19 de ouro, 22 de prata e oito de bronze.

O projeto tem medalhistas de todas as faixas etárias, meninos e meninas que se dedicam com disciplina amor à prática esportiva(Foto: Rotam/PMMT)