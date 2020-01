Programação de Natal da Arena Encantada termina neste domingo (05)

Desde a inauguração, em 06 de dezembro, a Arena Encantada tem sido um sucesso de público e crítica. Para quem ainda não visitou o maior parque natalino que Mato Grosso já viu, ainda há tempo. A programação segue para seu último fim de semana e encerra as atividades de Natal neste domingo (05.01), véspera do Dia de Reis. A entrada por família é um quilo de alimento não perecível.

Aberto à visitação todos os dias da semana, sempre das 18h às 23h, a Arena Encantada, com mais de 4 mil m² de estrutura montada, possui espaços interativos que reúnem várias atrações como a Casa do Papai Noel, Presépio, Floresta Encantada, Vila dos Doces e Vila das Fadas e Duendes.

Além da decoração de Natal, foi montada uma praça de alimentação no entorno da Arena. Lá os visitantes encontrarão diversas opções gastronômicas. O local conta com o apoio da Polícia Militar, que irá reforçar a segurança do evento durante todos os dias de visitação.

Arrecadação de alimentos

Até o encerramento da programação, a Arena Encantada continuará arrecadando alimentos a serem destinados a entidades sociais filantrópicas e associações comunitárias cadastradas na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania.

Somente na primeira quinzena de dezembro, a Arena Encantada arrecadou quase 35 toneladas de alimentos, já entregues às entidades filantrópicas (veja aqui). Poucos dias antes do Natal, os alimentos recolhidos, até então, foram organizados em milhares de cestas básicas e entregues a famílias em situação de vulnerabilidade. Pelo menos 90 mil pessoas visitaram a Arena Encantada nos primeiros 15 dias.

“A distribuição de alimentos vai se estender até a primeira quinzena de janeiro porque a arrecadação tem sido muito grande e, graças a Deus, nós temos como dar um pouco para cada um”, comemora Rosamaria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania.

A Arena Encantada foi idealizada e coordenada pela primeira-dama Virginia Mendes, por meio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), que distribuirá os alimentos arrecadados para famílias carentes até meados de janeiro de 2020.

“Só tenho a agradecer. A Arena Encantada foi realmente um sucesso. Peço que continuem visitando e doando alimentos para que possamos, juntos, ajudar aqueles que mais precisam. A todos um feliz ano novo”, deseja a primeira-dama Virgínia Mendes.

Até domingo (05.01) a Arena Encantada segue arrecadando arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, leite, óleo e panetone.

A Arena Encantada é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e apoio da iniciativa privada.

Serviço

O complexo da “Arena Encantada” foi montado no estádio de futebol da Arena Pantanal que está localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá

Período de visitação: De 06 de dezembro a 05 de janeiro, sempre das 18h às 23h

Entrada: Um quilo de alimento não perecível por família