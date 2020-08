Prefeitura muda comando da Secretaria Municipal de Turismo de Ribeirão Preto, SP

G1

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) anunciou mudanças no comando da Secretaria Municipal de Turismo em publicação no Diário Oficial de segunda-feira (10).

A administração exonerou Edmilson Rodrigues do cargo de secretário e, para o lugar dele, escolheu Eduardo Molina, ex-gestor de competitividade e relações institucionais da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp).

Em nota, a Prefeitura enalteceu os trabalhos do ex-secretário, mas não informou os motivos da troca.

“Edmilson atuou na pasta durante três anos, realizando um dedicado trabalho ao município”, diz o comunicado à imprensa.

Currículo

O atual secretário é formado em Economia e Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP).

O chefe da pasta de Turismo possui especialização em Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gestão de Marketing pelo Instituto Universitário Municipal de Mauá (UNIMAUÁ) ,e Ciência Política pelO Centro Universitário Internacional (UNINTER).

No setor público, Eduardo Molina foi gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) de Ribeirão Preto por duas vezes, gestor do Arranjo Produtivo Local (APL) da Saúde do município e da região e atuou no Fórum de Desenvolvimento da Cidade.

Já na área privada, atuou por mais de dez anos na área de eventos empresariais e institucionais, prestando serviços de consultoria e organização de eventos no setor de energia, logística e inovação.

Molina também atuava como gestor de competitividade e relações institucionais da Acirp, cargo que ocupou até junho.

De acordo com a Prefeitura, a escolha dele foi por conta da “expertise em empreendedorismo, legislação municipal e políticas públicas a serviço do nosso município”, informou em nota.