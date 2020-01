Prefeitura mantém enfeites natalinos até o próximo domingo (12)

Seguindo a liturgia da igreja católica, os enfeites de Natal da Capital serão mantidos até o próximo domingo (12). Geralmente, monta-se o presépio no início do tempo do advento, no fim de novembro, e é desmontado na tradição popular, no dia 6 de janeiro, Dia de Reis.

De acordo com o pároco da Paróquia Mãe dos Homens, Izaias Bernardo Monteiro da Silva, apesar de muitas pessoas pensarem que se deve desmontar o presépio e árvore de Natal no dia em que relembramos a visita dos três magos ao menino Jesus recém-nascido, essa não seria a data. O padre explica que, guardando o calendário litúrgico da igreja, o período do Natal se encerra com a festa do batismo de Jesus.

“A solenidade do Batismo do Senhor é uma festa móvel, sem data fixa, ela acontece após a Epifania. Em 2020, a Epifania do Senhor foi celebrada no dia 05 de janeiro, domingo passado e o Batismo do Senhor será dia 12 de janeiro. Logo, os cristãos devem retirar os enfeites no dia domingo”, explica.

Segundo a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, a árvore de Natal e o presépio fazem parte de todo o período do Natal. "Retirar o Presépio e a árvore de Natal antes da data específica significa encerrar o ciclo natalino antecipadamente, retirando todos os símbolos e esquecendo que ainda estamos vivenciando o Natal. Por isso iremos manter esta tradição milenar e só vamos retirar os enfeites no dia 12”, afirma Márcia.