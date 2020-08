Prefeitura de Lençóis, na Chapada Diamantina, autoriza volta do turismo; visitantes terão que apresentar teste da Covid-19

TV Bahia

A prefeitura da cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, uma das regiões mais visitadas do estado, decidiu retomar as atividades turísticas a partir do dia 1° de setembro. A decisão tem causado polêmica, já que um dos pontos do decreto, obriga a apresentação do resultado do teste para Covid-19 para que visitantes possam entrar no município.

Segundo o decreto da prefeitura, o exame deve ter o máximo de 72 horas da realização. Outra obrigatoriedade é a apresentação da confirmação de reserva de hospedagem feita em um estabelecimento autorizado pelo município, tanto na barreira sanitária como no check in.

Também consta no documento que todos os estabelecimentos precisam passar por vistoria da Vigilância Sanitária, além de aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara e outros itens.

Até a noite desta quarta-feira (26), segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem 127 casos confirmados da Covid-19, apenas 2 ativos e nenhuma morte.

A secretária de Turismo do Município, Roberta Ferraz, explica que as exigências foram planejadas pensando em salvar vidas, tanto da população local como dos turistas.

"Essa questão do teste foi bastante discutida aqui no município. A gente sabe que tem um grupo de pessoas que está resistente em relação a esse teste, porém, a gente fez um ampla avaliação em relação ao risco dessa abertura ao turismo aqui no município, que é muito sensível", disse a secretária.

As incertezas do que pode acontecer com a reabertura é que levaram a essa exigência do exame. "As pessoas têm um contato muito próximo, tantos os visitantes como os moradores. Nós sabemos das nossas carências que o município enfrenta tanto de estruturas hospitalares, que possam atender a demanda que possa surgir, como também o perfil do visitante de Lençóis", completou Roberta Ferraz.

A representante da sociedade civil no Comitê de Enfrentamento a Covid-19, em Lençóis, Ângela Leone, também acredita que a medida vai ajudar a minimizar os riscos de aumento de casos na cidade.

"Eu, particularmente, sou totalmente favorável às exigências, apesar de sabermos que isso não vai ser o fator que vai impedir que o vírus se alastre pela cidade, mas ele vai impedir que esse alastramento, caso ocorra, seja minimizado", disse a representante.

"É uma ação onde a gente vai evitar que uma pessoa contaminada e que não sabe [do diagnóstico], chegue aqui no nosso município", concluiu.

Já a Associação Comercial do município, que entrou com uma representação no Ministério Público da Bahia (MP-BA), afirma que a obrigatoriedade da apresentação do exame prejudica o comércio de Lençóis, já que os turistas podem acabar preferindo ir para outras cidades.

"Lençóis é o único município da região da Chapada que está fazendo essa exigência. Então, quem vem para a Chapada Diamantina, vai sentir no bolso o peso dessa obrigação da testagem. Imagine uma pessoa que vem com quatro ou cinco pessoas e tenha que testar todo mundo? Nós sabemos que não é um investimento baixo", criticou a presidente da Associação Comercial, Ana Cristina Moreira.