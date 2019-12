Praça da Mandioca é palco da última etapa da 06ª edição do “Rota em Movimento-Street Art Cuiabá 2019”

06ª edição do “Rota em Movimento-Street Art Cuiabá 2019” chega o seu fim e para encerrar essa edição com chave de ouro, o Urbe Coletiva, escolheu um dos pontos turísticos de Cuiabá conhecido, por todos como o maior espaço cultural e alternativo da cidade, a Praça da Mandioca. O evento será das 19h até as 22h.

Nessa última etapa uma mistura de estilos musicais tomará conta do “museu ao céu aberto”, os participantes são: o DJ Xico Macedo ex-proprietário do badalado “Casa Velha” que promete a melhor discotecagem dos anos 70’, 80’ e 90’; a Banda Miolo D’ América, a Banda Zen-Fim e mais batalha de rap com rappers locais.

A banda Zen-Fim nasceu em 2003 e durante esses anos ela passou por várias formações, mas, foi em 2006 que ela realmente ficou conhecida no cenário underground de Cuiabá. A banda tem em seu currículo, participações em diversos eventos, inclusive no lendário Festival Calango, entre 2006 e 2007.

Segundo o vocalista da banda, Elton, o nome Zen-Fim faz referência ao estilo musical da banda. “Zen Fim é a união de dois nomes ‘Zen = calmaria, meditação’ e ‘Fim = Termino de tudo, o Fim’. Formando algo como o fim da calmaria e o começo do Caos. Isso é Zen-Fim!”, fala o músico.

Os pintores Maurício Motta, Luana Franco, Mia Brandão, Rosylene Pinto, Victor Botelho, Theo Ibarra, Lupi, Sofia, Tanji, Hannah, Kathleen Hanysz e Natasha Hoshino, são os artistas dessa última etapa.

A 06ª edição do “Rota em Movimento-Street Art Cuiabá 2019” é um dos projetos vencedores do edital do Fundo Municipal de Cultura de 2019, dentro do Segmento de Artes Visuais Coletivas.

O Festival foi realizado em quatro etapas, na Praça Santos Dumont, com a participação de artistas visuais e músicos da Capital. O objetivo do festival é fomentar a cultura regional que é desconhecida pela maioria dos cuiabanos.