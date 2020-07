Peru vai isentar viajantes de quarentena ao reabrir fronteiras

A vice-ministra da Saúde Nancy Zerpa destacou no relatório as medidas que continuarão sendo obrigatórias.

O Peru fechou suas fronteiras por 16 semanas devido à pandemia. No entanto, o governo autorizou voos nacionais entre as regiões menos afetadas, a partir de 15 de julho. As mesmas medidas de segurança sanitária serão aplicadas ao transporte terrestre nacional e internacional.

O Peru é o segundo país com mais casos de coronavírus na América Latina, atrás do Brasil, com mais de 312.911, e é o terceiro em mortes com 11.133.