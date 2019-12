Parque Tia Nair está com decoração natalina

O bom velhinho passou pelo Parque municipal Tia Nair na noite desta quinta-feira (20). Além de fazer a alegria da criançada, ele abriu as comemorações do Natal em mais um espaço público da Prefeitura de Cuiabá.

Realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a programação no parque conta com decoração natalina, presépio, casa do papai Noel, parque de brinquedos e praça de alimentação. Os atrativos estarão disponíveis até o dia 23 de dezembro.

“O objetivo da nossa ação é facilitar à população o acesso a uma programação que simboliza esse importante período do ano. A prefeitura de Cuiabá está com uma programação natalina espalhada pelos quatro cantos da cidade, por esse motivo, resolvemos adornar o parque onde está instalada a nossa secretaria para ser mais um ponto de contemplação”, disse o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales.

O Tia Nair é aberto à visitação todos os dias com horário de fechamento à 0h. As luzes do Natal são acesas ao anoitecer.

NATAL DA GENTE

Na região central, a Praça Santos Dumont também está preparada para receber o público. O local conta com ornamentação natalina, túnel de luz e Casa do Papai Noel. Igualmente, a Avenida Getúlio Vargas está com decoração ao longo de sua extensão.

Do dia 16 até 23 de dezembro, um caminhão bitrem, totalmente transformado, passará por bairros estratégicos, alcançando todas as regiões de Cuiabá. O veículo levará para as localidades atrações como presépio, chuva de neve e Casa do Papai Noel, com a presença do Bom Velhinho. Além disso, serão realizadas apresentações culturais com o grupo Flor Ribeirinha, Coral Municipal e Companhia Teatral Cena Onze.

Confira a programação completa:

● Dia 20 — Sexta-feira

18h — Bairro Planalto

● Dia 21 — Sábado

18h— Bairro Omar Cabral

● Dia 22 — Domingo

18h — Bairro Parque Cuiabá

● Dia 23 — Segunda-feira

18h — Bairro Pedra 90