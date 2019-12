PANTANAL SHOPPING PROMOVE CANTATA DE NATAL NESTA SEXTA, (20)

Desde o início de novembro, o Pantanal Shopping está em clima de Natal, com a presença do Papai Noel e com a decoração “Encanto de Natal”. E para trazer ainda mais toda a magia natalina, o centro de compras promove nesta sexta-feira (20), às 18h, na Praça de Eventos, uma Cantata de Natal, com o Coral da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc).

Segundo a gerente de marketing do Pantanal Shopping, Ticiana Pessoa, a entrada é gratuita e a classificação é livre. “Convidamos a todos a acompanhar a apresentação do Coral da Seduc e a cantarem junto. As músicas natalinas contagiam as pessoas e despertam o clima de fraternidade que esta época traz para as nossas vidas”.