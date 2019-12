Nordeste está entre as principais escolhas dos brasileiros no Réveillon

Divulgação

Muita gente escolheu o Nordeste para passar a virada do ano. As cidades estão lotadas de turistas.

De frente para o mar. É assim que muitos brasileiros vão passar os últimos dias de 2019. "Tem a brisa, tem a areia, tem gente bonita", diz uma turista.

Neste réveillon, 60% dos brasileiros devem viajar pelo país, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagem. No ranking do Ministério do Turismo, dos dez primeiros destinos mais procurados, sete são do Nordeste.

"A gente escolheu pela natureza, pelo encanto das praias do Nordeste", afirma um turista.

Os hotéis da região comemoram a chegada dos turistas. Em muitas capitais, mais de 90% das vagas devem ser ocupadas na festa de ano novo. Em Fortaleza, a ocupação é de 95%; no Recife, 96%; e em Salvador, a ocupação dos hotéis é de 100%.

"O dólar neste valor que está é impeditivo muitas vezes nos orçamentos para viagens internacionais. Então, o brasileiro acaba viajando mais dentro do próprio país", disse o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Régis Medeiros.

Para atrair mais turistas, alguns hotéis do Ceará passaram a flexibilizar o período de hospedagem. Antes, os pacotes eram praticamente de uma semana. Agora, tem hotel que faz reservas para duas noites. Bom para quem mora perto e quer viajar apenas para esperar a chegada do Ano Novo.

Os próprios nordestinos têm preferido viajar pela região. Um casal de São Luís, no Maranhão, foi passar o último fim de semana do ano em Fortaleza.

"Somos apaixonados pelo Nordeste, moramos aqui e gostamos de viajar e conhecer também o Nordeste", disse o servidor público Eduardo Oliveira.

A festa da virada em Fortaleza deve receber 1,2 milhão de pessoas na Praia de Iracema. Serão 12 minutos de queima de fogos. No palco vão passar 18 atrações, como Fagner, Simone e Simaria e o DJ Alok.