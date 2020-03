No Rio, blocos levaram às ruas mais de 7 milhões de foliões

Cordão da Bola Preta faz seu 102º pelas ruas do centro do Rio de Janeiro © Tomaz Silva/Agência Brasil

Os 453 blocos levaram às ruas 7,082 milhões de foliões no Carnaval do Rio de Janeiro, segundo balanço divulgado hoje (2) pela prefeitura do Rio. Os desfiles que reuniram mais foliões foram o Fervo da Lud, com 1 milhão de pessoas, o Bola Preta, com 630 mil, e o Bangalafumenga, com 500 mil.Os seis dias de desfile no Sambódromo receberam 273,5 mil pessoas.

Os 77 palcos com apresentação musical pela cidade, além de outros locais com bailes populares, reuniram mais 3 milhões de pessoas, totalizando 10,63 milhões de foliões. “Não tivemos nenhum incidente grave nos blocos”, informou o presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Marcelo Alves.

Marcelo Alves disse que a capital fluminense recebeu 2,1 milhões de turistas, ante 1,6 milhão no ano passado. O carnaval movimentou R$ 4 bilhões na economia do Rio. Segundo ele, a ocupação hoteleira ficou em média em 93% e, em algumas regiões, chegou próximo à 100% na semana do carnaval. Dentre os hóspedes, 77% eram brasileiros e 23% estrangeiros.