Museus em Cuiabá são boas opções para o feriado de carnaval

Para quem quer aproveitar o feriadão de carnaval sem cair na folia, visitar museus, em Cuiabá, torna-se uma boa opção. Tanto o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT), quanto o Museu de História Natural Casa Dom Aquino, terão programações especiais de Carnaval e estarão abertos à visitação.

Com horário de funcionamento habitual, sempre das 9h às 17h, ambos os museus oferecem vastos e impressionantes acervos que ajudam a contar um pouco da história e da cultura de Mato Grosso.

A Casa Dom Aquino funcionará normalmente de sábado (22.02) a terça-feira (25.02), com extensa programação dedicada às crianças. Já o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso terá dias de funcionamento reduzidos, porém, abrirá as portas de quarta-feira (19.02) à domingo (23.01), voltando às atividades normais na quinta-feira (27.02), após o carnaval.

O MASMT, fundado em 1980, reúne diversas peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, além do acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa.

Já a Casa Dom Aquino, construída em 1842, à beira do Rio Cuiabá, abriga, desde 2006, o Museu de História Natural, que exibe uma preciosa exposição permanente de arqueologia e paleontologia.

A seguir, saiba mais sobre as novas alas dos museus, suas características e algumas das exposições mais importantes de cada acervo, além, é claro, de suas edificações, patrimônios tombados, verdadeiras obras de arte da arquitetura cuiabana.

Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

Um dos mais tradicionais museus do Estado, o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT), reaberto há um ano, localizado ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, guarda um dos mais extraordinários tesouros da história de Cuiabá. Estamos falando de uma das últimas lembranças materiais da Cuiabá colonial.

A reinauguração do museu, logo no início da gestão Mauro Mendes, trouxe a luz uma ala inteiramente dedicada aos retábulos da antiga Igreja Senhor Bom Jesus de Cuiabá, demolida em 1968, a primeira igreja colonial construída no Estado. São dois altares originais, remanescentes dos séculos 18 e 19, completamente reestruturados.

Os retábulos retirados da igreja implodida possuem 8 metros de altura cada, um neoclássico e outro barroco rococó, e estão montados um de frete para o outro, exatamente como estavam organizados originalmente na antiga Igreja Senhor Bom Jesus de Cuiabá, antes de ser demolida.

Além dos retábulos, a mesa do altar neoclássico está montada com crucifixos e tocheiros utilizados à época e compõe a exposição. A nova ala dos retábulos foi pensada para tentar reproduzir o ambiente original ao qual pertenceram no passado. Uma verdadeira máquina do tempo!

Outra nova ala da exposição permanente do MASMT é dedicada aos instrumentos musicais que trilharam as orações dos fiéis que frequentavam a antiga Catedral. Um piano Gustav Breyer Hamburg e um órgão com pedaleira, de marca Rodgers, estão entre as novidades.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso apresenta também alas dedicadas ao Papa João Paulo II e ao bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa. O museu reserva ainda uma exposição de longa duração que ocupa duas salas com 25 obras do ceramista Clínio de Moura.

Museu de História Natural Casa Dom Aquino

A Casa Dom Aquino traz uma programação de carnaval inteiramente dedicada às crianças. Entre as diversas atividades gratuitas e outras a preços populares, os pequenos incursionarão pela exposição permanente do Museu de História Natural e participarão de oficinas de argila, pipa, brincadeiras e cotação de história.

As atividades têm início com as visitas guiadas pelo acervo do Museu que salvaguarda fósseis de dinossauros, preguiça gigante, animais marinhos e peças cerâmicas de povos do passado.

Quem for ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino poderá conferir uma impressionante réplica científica em tamanho real do Pycnonemosaurus Nevesi, ou dinossauro de mata fechada. Sobretudo, os fósseis que deram base à réplica, descobertos em 2011, também podem ser apreciados no museu. Trata-se de algumas vertebras, um dente e uma parte do fêmur.

Outra grande atração é o cenário representativo do homem pré-histórico, composto por um bio lago com cascata, rochas naturais e peixes silvestres da bacia do Rio Cuiabá. O monumento é uma representação do período holoceno, que corresponde aos últimos dez mil anos de evolução. Para melhor retratar a época, foram instaladas no lago, estátuas de barro alusivas ao paleoíndio, em tamanho real, esculpidas pelo artista plástico Junne Fontenele.

Com um amplo acervo distribuído entre a exposição aberta ao público e itens salvaguardados cuidadosamente na reserva técnica, o Museu de História Natural Casa Dom Aquino é gerenciado pelo Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (ECOSS), via contrato de gestão com o Governo de Mato Grosso.

Programação Casa Dom Aquino

Sábado (22.02) – Entrada R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia)

Visitas guiadas e café aberto – Das 9h às 17h

Domingo (23.02) – Entrada R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia)

Visitas guiadas e café aberto - Das 9h às 17h

Segunda-feira (24.02) – ENTRADA GRATUITA

Manhã (9h às 11h): visita guiada + brincadeiras (pular corda e contação de histórias)

Tarde (14h às 17): visita guiada + oficina de pipa

Terça-feira (25.02) – ENTRADA GRATUITA

Manhã (9h às 11h): visita guiada + brincadeiras (amarelinha e bambolê)

Tarde (14h às 17h): visita guiada + oficina de argila