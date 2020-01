MT Ciências tem programação gratuita para crianças e adolescentes no Sesc Arsenal

Que tal aguçar a curiosidade das crianças e despertar nelas o espírito de cientistas? No Circuito Itinerante do MT Ciências, os pequenos entram em contato com essas experiências. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com o Sesc Arsenal, está com programação gratuita para crianças e adolescentes até domingo (26.01).

Além da visita a Carreta do MT Ciências, os visitantes podem curtir o planetário, no Foyer do Teatro, onde são projetados vídeos de astronomia em 360 graus. A experiência, para quem assiste, é de estar imerso nestes vídeos. As crianças e adolescentes também poderão participar de oficinas com temas relacionados à música, astronomia, realidade virtual, siriri, jogos e diversão e gastronomia.

Toda a programação é gratuita, porém, para as oficinas é preciso chegar com antecedência para garantir a vaga.

A Carreta Itinerante é composta por 32 projetos, que abordam física, matemática e biologia, e está estacionada na lateral do Sesc Arsenal.

Para ver a programação de férias completa no Sesc Arsenal, clique aqui.