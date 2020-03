Ministério do Turismo se reúne com Fornatur para apresentar ações emergenciais

Ministro e secretários do MTur conversaram com os dirigentes estaduais de turismo do país. Crédito: Dênio Simões.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu na tarde desta quinta-feira (19), por videoconferência, com os secretários e dirigentes estaduais de turismo de todos os 27 estados do país. O encontro teve o objetivo de apresentar aos líderes públicos do setor as ações em andamento e já realizadas pelo Ministério do Turismo para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus na cadeia turística. Estiveram presentes os secretários: Executivo, Daniel Nepomuceno; de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França; de Integração Interinstitucional, Bob Santos; e o secretário-executivo adjunto, Higino Vieira.

Em seu discurso inicial, Álvaro Antônio, destacou a força que a Pasta tem dado para capitanear recursos e benefícios que assegurem a manutenção do setor. “Para vocês entenderem de uma forma abrangente, estamos trabalhando em 3 linhas de frente: relações trabalhistas, liberação de crédito e a relação entre empresas e consumidores. Vamos precisar da parceria de vocês e estudarmos uma forma de trabalharmos juntos para fazer a retomada do turismo”, disse.

Entre os pontos apresentados, os representantes do Fornatur solicitaram posicionamento do MTur na elaboração e implementação de ações de comunicação com orientações uniformes e estratégicas de atuação. Na ocasião, o secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, do Ministério do Turismo, William França, afirmou que a Pasta está trabalhando numa campanha publicitária digital. “Vamos focar na campanha “Não cancele, remarque”. É para que a gente evite a queda das empresas e assegure o direito do consumidor em exercer suas férias ou bilhetes de shows mais adiante”, sinalizou.

Outro assunto abordado na reunião foi a flexibilização de todos os créditos disponíveis para o turismo. O secretário-executivo da Pasta, Daniel Nepomuceno, destacou as conversas já realizadas com o Ministério da Economia, Caixa Econômica, Banco do Brasil e demais bancos de fomento. “Estamos buscando linhas de crédito junto aos entes federais para garantir capital de giro e fluxo de caixa das empresas e a manutenção de milhares de empregos para os brasileiros”, concluiu.

Por fim, a repatriação de brasileiros que estão em diversos países também foi comentada entre os presentes. O secretário Nacional de Integração Interinstitucional, Bob Santos, pontuou o trabalho que está sendo feito. “Estamos trazendo diversos brasileiros do Peru, Portugal e Marrocos que pediram ajuda do governo brasileiro. É um momento de sensibilidade e parceria, pois precisamos trazer todos os nossos irmãos brasileiros em segurança para casa”, concluiu.

Ao fim, os representantes agradeceram o emprenho que o Ministério do Turismo tem dado à situação e reforçaram o apoio ao momento do setor.