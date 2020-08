Ministério do Turismo realiza reunião para tratar de projetos para Angra dos Reis

REDAÇÃO

O secretário Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Lucas Fiuza, acompanhado de sua equipe técnica, esteve reunido na manhã desta terça-feira (04.08) com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e empresários para tratar dos próximos passos do Projeto Orla. A iniciativa, resultado de um acordo entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia, visa o aprimoramento turístico do litoral da região.

A ideia é identificar os gargalos existentes para o desenvolvimento das iniciativas do projeto e, assim, promover ações com respostas para as demandas identificadas. Já estão em curso uma série de projetos para o desenvolvimento do turismo em Angra dos Reis.

“Nosso objetivo é a geração de renda e o desenvolvimento regional de Angra dos Reis, que possui um enorme potencial turístico ainda não alcançado. Com essa parceria entre o governo federal e a comunidade local queremos realizar um trabalho inédito, um modelo para outras regiões do país que também possuem um enorme potencial, mas ainda não conseguiram desenvolvê-lo. Esse é o compromisso do governo do presidente Bolsonaro e da gestão do ministro Marcelo Álvaro Antônio”, explicou o secretário.

Para o prefeito, a parceria marca um momento inédito. “Nunca houve uma equipe do governo federal para trabalhar em parceria com o desenvolvimento de nossa região e tenho certeza de que o turismo será a saída para o país nesse momento que vivemos”, afirmou Fernando Jordão.

INFRAESTRUTURA - O MTur já empenhou cerca de R$ 15 milhões para obras na região, como a adequação e junção do Cais dos Pescadores e do Cais de Santa Luzia, a iluminação de monumentos históricos e a criação do Píer da Costeirinha. Os recursos também vão proporcionar a construção de um centro de convenções, do mirante da Praia das Gordas, do polo cultural da Vila Histórica de Mambucaba e de um centro de informações turísticas.