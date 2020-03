Ministério do Turismo coordena repatriação de 203 brasileiros retidos no Marrocos

Os 203 turistas brasileiros que estão retidos no Marrocos estão retornando ao Brasil. A missão, coordenada pelo Ministério do Turismo em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a empresa aérea Latam, faz parte de uma série de ações coordenadas pelo MTur para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia de coronavírus, que já atinge 166 países. O MTur também coordenou a repatriação de brasileiros que estavam em Lima e Portugal.

“Neste momento de incertezas, nosso compromisso é trazer de volta ao nosso país os milhares de brasileiros que estão em outros países, muitos a turismo, e que nesse momento precisam do apoio do governo federal. Tenho convicção de que seremos bem sucedidos nesta valorosa missão”, comentou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.