Malcom entra no clima de retrospectiva musical

Engana-se quem pensa que fim de ano se resume à clássica trilha sonora do “Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo”. Pelo contrário, a retrospectiva musical irá abraçar 365 dias de boas canções dos mais variados estilos e vertentes em Cuiabá. Para tal missão, o Malcom Pub terá uma programação especial para brindar um ano para lá de rock’n’roll.



Logo após o Natal, na quinta-feira (26.12), o Especial Twenty One Pilots agita a galera no Pub. Desde seu primeiro álbum em 2009, o duo flutua entre estilos e conta com faixas como "Stressed Out", "Jumpsuit" e "Nico and The Niners". A noite ainda terá o som da banda Vinsmoke. No Club, os DJs Absinta Bay e Danilo Soares levam para a pista eletrônica a festa Pop It Up!. A promoção dobro de drinks e Beck's vale até 22h. A portaria será de R$12.



Enquanto que na sexta-feira (27.12), no Pub, a Heróis de Brinquedo comanda o Especial Retrospectiva Pub 2019, que traz hits de Guns’n’Roses, Green Day, Nirvana, Charlie Brown Jr., Raimundos, Legião Urbana, Cazuza, Engenheiros do Hawaii, Capital Inicial e Titãs, entre outros. A noite ainda contará com Rock’n’Old. No Club, os DJs Absinta Bay e Spinha promovem uma viagem sonora com a festa It’s a Trap. A portaria será de R$20. A promoção ladies free vale até 22h.



A dobradinha pela retrospectiva continua no sábado (28.12) com The Xomanos e a banda Fábrica, que sobe ao palco para relembrar as icônicas faixas de U2, Audioslave, Pearl Jam, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park e de tantos outros artistas que marcaram época na MTV. No Club, é a vez do flashback embalar a noite, sob o comando dos DJs Cecil Watanabe e Edinho Martins. A portaria será de R$25.



No domingo (29.12), o Pub recebe a banda Maoa com os hits da black music e do soul, além de The Vinis Acústico. A portaria será de R$10. O aquecimento também para 2020 segue na segunda-feira (30.12). No Pub, o adeus para 2019 será ao som do Especial Black’n’Soul com Henrique Maluf e Cerrado Groove. A noite ainda terá a banda Stone Eagles. A portaria será de R$25. A promoção ladies free vale até 22h.



“Que venha muita música no ano que vai nascer! E, claro, para que 2020 seja incrível, já antecipamos uma despedida sonora à altura. Do pop ao rock, do reggae ao soul, da black music ao eletrônico, a ideia é unir todas as tribos em nome das canções e promover grandes memórias. Afinal, elas, as canções, marcaram muitos momentos importantes em nossas vidas”, comenta Alexandre Matozo, um dos proprietários do Grupo Malcom.



SERVIÇO – Vale ressaltar que a entrada concede o direito a circular pelos dois ambientes do Grupo Malcom, que está localizado na Avenida Miguel Sutil, número 10.240, no Bairro Santa Rosa (Ao lado do Gran Odara Hotel). Mais informações pela fan page: www.facebook.com/malcompub .