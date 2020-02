LENHA NA FOGUEIRA

Divulgação

Galo da Meia Noite ensaia hoje!

É pra valer! O bloco carnavalesco GALO DA MEIAS NOITE definitivamente está de volta ao carnaval de rua de Porto Velho.

A nova diretoria do Bloco abriu a sede no Terreiro do Galo a rua Rogério Weber bem ao lado do Bar do Cabo Omar, reduto aonde nasceu o bloco, e começou a comercializar os abadás, na manhã de ontem (sábado dia 08).

Para maior alegria dos foliões a diretoria anunciou durante o ensaio da Banda do Vai Quem Quer na praça das Caixas D'água que: Neste domingo dia 09 de fevereiro, vai acontecer o 1º ensaio do Galo visando os desfiles do dia 20.

O ensaio do Galo da Meia Noite vai acontecer a partir das 16 horas, na Praça Aluízio Ferreira no bairro Caiari

A Banda Piolho de Cobra será a responsável pela animação dos foliões tanto no ensaio de hoje como no desfile do dia 20.

O Galo da Meia Noite vai realizar dois ensaios, o primeiro neste domingo dia 09 e o segundo no domingo dia 16. Sempre na praça Aluízio Ferreira durante a Feira do Porto.

Quem adquirir o abada do Galo da Meia Noite (R$ 70), concorre a três dias no carnaval de Porto Seguro na Bahia.

O presidente Aldo Lery e sua equipe está empenhado em recuperar o título de segundo maior bloco de Porto Velho atribuído ao Galo da Meia Noite até ele parar de se apresentar.

Lembrando que a sede do Galo da Meia está funcionando no espaço conhecido como Terreiro do Galo na rua Rogério Weber entre a Duque de Caxias e a Pinheiro Machado; A Camiseta do Galo custa R$ 70.

Agora, apesar da chuva que caiu na tarde de ontem em Porto Velho, a praça das Caixas D'água ficou parcialmente lotada pelos foliões que foram prestigiar o 2º ensaio aberto da Banda do Vai Quem Quer.

O público não arredou o pé da praça até terminar o ensaio as 22 horas e assim mesmo muita gente ainda ficou no tem, sábado dia 08, foi o Bloco Murupi que reuniu amigos e foliões mais chegados para um churrasco na noite de sábado com muita cerveja e outras bebidas. Basta lembrar que o Murupi é bloco que oferece ao folião vestido com seu abadá o maior e melhor open bar do carnaval de Porto Velho. Valeu Bruno!

Hoje o Café da Confraria Os Pobres do Caiari, volta a ser realizado dentro do quintal da Casa da Cultura Ivan Marrocos.

Pois é o novo diretor da Casa da Cultura Pedrinho Braz liberou o espaço para a turma do Caiari servir o tradicional café que se transformou em almoço e chega até o jantar.

Na volta do Café dos Pobres do Caiari ao quintal da Casa da Cultura, a turma providenciou um grupo de sambistas voluntários que vai fazer o som ao vivo, tudo a base de samba e marchinhas do carnaval tradicional.

Paulo Fuá promete revelar durante o Café do Caiari deste domingo, mais um capítulo do livro, com suas memórias, escrito pelo Tatá. Tem gente com medo da leitura desse capítulo na manhã de hoje, durante o café.

Vamos combinar! Nosso encontro de hoje vai ser no ensaio do Galo da Meia Noite, na praça Aluízio Ferreira a partir das 16 horas.