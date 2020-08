Lançado há dois meses, selo “Turismo Responsável - Limpo e Seguro” já tem 12.450 adesões

REDAÇÃO

Lançado no dia 4 de junho deste ano, o selo “Turismo Responsável - Limpo e Seguro” já foi solicitado por 12.450 prestadores de serviços turísticos no Brasil. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do Ministério do Turismo para incentivar a retomada da atividade no Brasil. A ideia é que os turistas possam se sentir mais seguros para viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.

As atividades com maior número de solicitações do selo são: agências de turismo (4.486), meios de hospedagem (3.700) e transportadoras turísticas (1.495). Já os estados que registraram a maior adesão à iniciativa são: São Paulo (2.875), Rio de Janeiro (1.860), Minas Gerais (1.069), Bahia (895) e Rio Grande do Sul (657).

Para auxiliar os empreendimentos sobre as medidas recomendadas para a reabertura, o Ministério do Turismo publicou os protocolos sanitários recomendados para 15 atividade que fazem parte do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além de um conjunto de orientações também para os turistas. Clique AQUI e conheça os protocolos construídos em parceria com o trade, levando em consideração diretrizes internacionais, e contou com a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, destaca que o sucesso desta iniciativa comprova que estamos no caminho certo para o início das atividades do nosso setor, que foi tão afetado por esta pandemia. “O Brasil se posiciona no cenário doméstico e internacional como um destino seguro e preparado para atender um novo perfil de turista que está surgindo”, disse. “Acredito que o selo atende aos anseios do setor e dos turistas que estarão mais atentos aos protocolos de biossegurança, dando tranquilidade a todos”, completou.

Para Otaviano Maroja, diretor comercial dos hotéis Solar Porto de Galinhas e Vivá Porto de Galinhas Resort, que aderiram ao selo “Turismo Responsável - Limpo e Seguro”, a iniciativa do Ministério do Turismo é fundamental para a retomada pois deu um nortepara as ações do setor. "Elevou os protocolos e as boas práticas, que são muito importantes nesta fase que estamos vivendo. Com isso, nossa equipe, nossos colaboradores e os turistas, que estão voltando a viajar, se sentem mais seguros. É importantíssimo para o turismo brasileiro”, disse.

SELO - Para solicitar o selo, o interessado deve acessar o site da iniciativa, ler as orientações previstas no protocolo destinado ao segmento em que atua e estar com situação regular no Cadastur. Em caso positivo, ele adere à autodeclaração que atende aos pré-requisitos determinados e é encaminhado para uma área do site onde pode realizar o download do selo para impressão.

O selo, que é totalmente gratuito, deverá ser colado em local de fácil acesso ao cliente e conterá um QR Code pelo qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento e/ou profissional.

Estão disponíveis protocolos para: Meios de Hospedagem; Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas; Organizadoras de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares; Parques Temáticos Aquáticos; Locadoras de veículos para turistas e Guias de Turismo, entre outros.