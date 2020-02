Kits da 5ª Corrida do BOPE já podem ser retirados pelos participantes

A entrega dos kits para a 5ª Corrida do Bope (Batalhão de Operações Especial da Polícia Militar de Mato Grosso) começou hoje (12.02) e segue até sábado (15). A retirada deve ser feita no shopping Estação Cuiabá, na loja Beto Sports, das 10h até 21h.

A corrida será realizada no domingo (16.02). com concentração a partir das 06h, na frente do quartel do Bope, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA). De acordo com organizadores do evento foram inscritos 4,5 mil corredores que irão participar no percurso de 5Km e 10 Km.

A corrida está divida na categoria público geral, público militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), público PCD e BOPE Kids (idades de 4 a 12 anos).

Para as crianças, a versão kids, a corrida é um dia antes dos adultos, no sábado (15.02), a partir das 16h. Os pequeninos com idade entre 4 e 12 anos vão disputar com largada e chegada no campo de futebol dentro do quartel da unidade.

O Bope atualmente é comandado pelo tenente-coronel Ronaldo Roque da Silva. Esta unidade integra o Comando Especializado da Polícia Militar juntamente com os Batalhões Rotam, Cavalaria, Ambiental, Trânsito.

Regulamento e mais informações disponíveis no site: www.morro-mt.com.br.