Instituto Ciranda disponibiliza novas vagas para estudantes de música

O Instituto Ciranda, escola social de música que oferece aulas gratuitas de instrumentos de orquestra a crianças e adolescentes, chega este ano a sua 17° temporada ininterrupta.

Matrículas, para diversas modalidades de curso, estão abertas a partir desta segunda-feira (10.02). As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas pelo site da Instituição até a próxima sexta-feira (14.02). Além das aulas sem qualquer custo aos estudantes, o Instituto Ciranda oferece ainda uniformes, todo o material didático e instrumentos variados para músicos iniciantes, na maioria dos casos.

Os interessados podem optar pelos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo e contrabaixo (cordas); trompa, trombone, trompete, saxofone, flauta transversal, oboé, fagote e clarineta (sopros); variações de percussão; e aulas de musicalização, flauta doce e canto coral.

Todos os estudantes em idade escolar devem estar devidamente matriculados, seja na rede pública ou particular de ensino. A tradicional Aula Inaugural ocorre no primeiro dia de março, na nova sede do Instituto Ciranda, em Cuiabá. As aulas normais começam dia 02 de março.

“Com muito ânimo e renovada fé iniciamos 2020 com a compreensão cada vez mais forte acerca das possibilidades de desenvolvimento humano pleno por meio do envolvimento em atividades musicais, portando, continuamos priorizando alunos que precisam desse tipo de oportunidade e que dificilmente teriam condições de acessar um curso particular de música”, adianta Murilo Alves, maestro e presidente do Instituto Ciranda.

Novos Polos de Ensino

Protásio de Morais

Novos polos de ensino em Mato Grosso, mais aulas e um extensa programação artística marcam a Temporada 2020. Este ano, a sede do Instituto Ciranda, em Cuiabá, foi transferida para uma espaçosa edificação no bairro do Areão (veja o endereço completo no serviço desta matéria).

“Estamos muito felizes com a casa nova. É um lugar muito espaçoso, ideal para aplicarmos nosso método de ensino com mais conforto, comporta todos os nossos cursos com tranquilidade. Teremos salas de estudos bem definidas, além de sala para as práticas coletivas, área administrativa, área de convivência para os pais, cantina e espaço adequado para organização dos instrumentos. A palavra confiança define bem a Temporada 2020”, comemora Murilo.

Em Cuiabá, além da nova sede, terão continuidade ações nos bairros e programas especiais com parcerias diversas. Saindo da Capital, polos em Chapada dos Guimarães e nos distritos de João Carro e Água Fria; em Rondonópolis; e a continuidade de um amplo projeto de criação e efetivação da Orquestra Jovem Sesc Pantanal, em Poconé.

Sob o prisma técnico, com aulas de instrumento e forte atuação por meio das práticas musicais coletivas, desde sua criação, em 2003, o Instituto Ciranda tem conseguido, de diversas maneiras, inserir jovens no mercado de trabalho, em faculdades de música de várias universidades do Brasil e exterior, além de participações em importantes orquestras e festivais.

“Desde muito cedo além das aulas de instrumentos os alunos são envolvidos em práticas musicais coletivas nas orquestras Cirandadinha, Primeira Ciranda e CirandaMundo, esta última prestes a lançar sua oitava temporada artística em Mato Grosso, isso cria todo um movimento consciente rumo às novas etapas e desafios inerentes ao processo de desenvolvimento musical”, relata Murilo.

Instituto Ciranda - Música e Cidadania

Protásio de Morais

Há 17 anos, o Instituto Ciranda desenvolve um programa de educação musical dedicado a crianças e adolescentes em idade escolar. Em 2020, serão aproximadamente 800 jovens atendidos em oito polos de ensino distribuídos pelo Estado.

“Num amplo processo de multiplicação, parte das primeiras gerações de instrumentistas formada pelo Instituto Ciranda, hoje, ensina para novas gerações de músicos, dando continuidade a um processo necessário de acesso à cultura e a arte com consolidado desdobramento em desenvolvimento humano pleno e importante legado cultural”, conclui o maestro Murilo Alves.

Serviço

Novas matrículas para cursos gratuitos de instrumentos de orquestra no Instituto Ciranda

Quando: De segunda-feira a sexta-feira (10.02 a 14.02)

Inscrições pelo site institutociranda.org.br

Endereço da nova sede em Cuiabá: Bairro Areão, rua do Flamengo, nº 333

Horário de funcionamento: Das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30

Aula Inaugural: Domingo (01.03), a partir das 9h, na sede em Cuiabá

Início das aulas em todos os polos de ensino: Segunda-feira (02.03)

Informações: (65) 3623-1239