Festival de rock em Cuiabá reúne bandas em 8 horas de evento

Os fãs de rock e apreciadores de um bom chopp artesanal têm encontro marcado neste sábado (8), no festival Rock & Chopp, em Cuiabá. A festa, que tem início às 17h, reúne cinco bandas da cena mato-grossense em mais de oito horas de show, na La Cerva Cervejaria, com entrada gratuita.

As atrações da noite são Power Rock Trio, Ton Rock, The Eversons, Antropoide, Oestfield e Diego Carvalho. As bandas começam a tocar a partir das 17h e o público vai poder curtir alguns clássicos do rock como Led Zeppelin, Beatles, Guns'n Roses, AC/DC e Pink Floyd, além de sucessos como Rappa, Cidade Negra, Engenheiros, Raimundos, rock nacional e Internacional, já que as atrações são bem diversificadas.

O primeiro grupo a se apresentar é The Everson, apresentando o melhor do pop rock e reggae. Em seguida, sobem ao palco Antropoide com repertório de rock nacional dos anos de 1990. Encerrando a primeira parte do evento, Oestfield canta os clássicos internacionais.

As atrações principais ficam por conta da banda Power Rock Trio e do showman Ton Rock, a partir das 21h. A banda de origem cuiabana é formada por três experientes músicos: Danilo Bareiro (vocal e guitarra), Thiago Costa (bateria) e Jeanbass (baixo). Eles protagonizam um show com novas roupagens e releituras de bandas e artistas clássicos nacionais dos Anos 80, como Cazuza, Barão Vermelho, Ultrage a Rigor, Raul Seixas e Lulu Santos, entre outros, além de sucessos internacionais.

O repertório contempla ainda versões do blues & rock´n´Roll, sempre incrementadas com a criatividade e estilo próprio de cada integrante da banda. Com mais de 20 anos tocando na noite cuiabana, tantos nos bares de rock quanto de outros estilos, eles trazem na bagagem uma experiência adquirida ao longo desses anos e têm como caraterística abrir novos espaço para música e principalmente para o rock.

Já Ton Rock, artista gaúcho, radicado em Florianópolis (SC), que vem conquistando o público mato-grossense com sua irreverência e energia contagiante. Reunindo talentos de diretor musical, produtor e instrumentista, o experiente vocalista está há quatro meses na capital e vem cumprindo uma extensa agenda de shows e eventos pelo estado.

Para animar a galera, Ton utiliza figurinos, presença cênica e direção musical, direcionados para proporcionar um show alegre dinâmico e vibrante. No repertório estão releituras dos anos 1980 e de clássicos do rock.

Encerrando a programação, o cantor e compositor Diego Carvalho faz um show acústico - que segue em carreira solo influenciado por vários gêneros musicais como rock, reggae e blues.

De acordo com a organizadora do evento Roziane Varela, a La Cerva tem se tornado um espaço democrático e local de encontro de amantes da boa música e que apreciam o Chopp artesanal.

“Será uma noite de muito rock, com estrutura de palco e iluminação que dão um ar de espetáculo ao evento. É um local para levar a família, os amigos, apreciar boa música e tomar um chopp gelado, degustar uma parrilla”, afirma a empresária.

Serviço

O quê: Festival Rock&Chopp

Quando: Sábado (8)

Horário: A partir das 17h

Local: La Cerva Cervejaria - Avenida das Torres n. 1150 - Jardim Itália – próximo ao contorno do Jd Itália

Entrada gratuita

Mais informações: 99684-3011 e Facebook