Festival de Lambadão abre votação para escolha de banda favorita

Começou a disputa! Foram divulgados os nomes das bandas selecionadas pela curadoria do Festival de Lambadão. A votação online já está aberta ao público que vai escolher sua banda preferida pelo site oficial do evento (www.amcmt.org.br).



O festival será realizado entre os dias 3 e 18 de abril em três cidades diferentes: nos dias 3 e 4, no Colônia Show Bar (Cuiabá); 11 e 12, no Atlântico (Várzea Grande) e 18 e 19, no Clube do Edemildes, em Poconé.



Nos dias 3, 4, 11 e 12 as 16 bandas se apresentam. Quatro em cada dia. Já no dia 18, apenas as bandas premiadas. Vale ressaltar, a votação será concluída no dia 13 de abril.



Em seguida, no domingo (19.04), é a vez do júri técnico escolher quais são as três melhores performances de dança. O festival recebeu 12 inscrições.



Os três melhores da música e dança serão premiados com o Troféu Chico Gil, além de ganharem dentre outros prêmios, horas em estúdio, equipamentos, instrumentos e valores em dinheiro, dependendo da colocação no concurso.



O músico e pesquisador musical dedicado à música popular, Levi Barros, que é também o presidente da Associação Mato-Grossense de Cultura (AMC), realizadora do evento, celebra a movimentação do segmento.



“Dentre as bandas que estão na disputa, temos grupos recém-formados concorrendo junto a outros nomes consagrados. Mas todos têm as mesmas condições já que é o público, que com seu voto, define quais são as primeiras colocadas”.



Bandas selecionadas



Amigos Banda Show



Arte Sentimento



Scort Som



Estrela Dalva



Nova Versão



Novo Som



Os Amigos



Os Three Boys



Real Som



Sensação



Stillus



Vegas



KinYou Banda Show



Lucianinho dos Teclados



Sensashow



Zezinho Lambadão Styllus



Premiação



O realizador do evento explica que esta é certamente a maior premiação da história que o seguimento já teve, pois, somando todos os prêmios, mais de R$ 20 mil reais serão distribuídos entre os primeiros lugares.



“Fora uma ajuda de custo que vão receber para se apresentarem, mesmo antes do resultado final”, explica Levi Barros.



A banda escolhida pelo público para ganhar o primeiro lugar vai faturar o prêmio de R$ 3 mil, gravação de um EP com três faixas em estúdio, gravação de videoclipe em estúdio, fotos profissionais em estúdio, um microfone profissional com fio, um jogo de peles de bateria, dois jogos de cordas para contrabaixo, dois jogos de cordas para guitarra, três pares de baquetas e três suportes para instrumento e roupas novas para todos os integrantes.



A música da banda vencedora também será usada como trilha sonora da divulgação da próxima edição do evento, além é claro, do troféu Chico Gil.



Já a segunda colocada ganhará R$ 2 mil mais a gravação de um EP com duas faixas; fotos profissionais em estúdio, um microfone profissional com fio, um jogo de cordas para contrabaixo, um jogo de cordas para guitarra, dois pares de baquetas e um suporte para instrumento, roupas novas e troféu.



O prêmio será de R$ 1 mil para a terceira colocada e ela ganhará também a gravação de um single, um microfone profissional com fio, um par de baquetas e um suporte para instrumento e roupas novas para todos os integrantes, além do troféu.



“A primeira colocada ainda poderá ter como parte da premiação, sua música tocada nas rádios comerciais, estatais, web rádios e rádios comunitárias de todo Estado de Mato Grosso que aderirem e assimilarem a nossa proposta”, ressalta Levi.



Já no caso dos dançarinos, o casal que for escolhido pelo júri vai faturar R$ 1.500,00; o segundo colocado, R$ 1.000,00 e o terceiro, R$ 500,00.



Levi Barros explica que o festival é viabilizado graças ao termo de fomento nº 0428-2019 da Secretaria de Esportes,Cultura e Lazer (Secel-MT) via emenda parlamentar do deputado Dilmar Dal Bosco.



Para a realização de seis edições com condições mínimas de profissionalismo, o valor direcionado é de R$ 363.173,00. O Festival de Lambadão é uma idealização da AMC em parceria com o Instituto Case.



Lambadão



O lambadão surgiu em meados de 1990 na baixada cuiabana, especialmente, graças à força de pioneiros em Poconé e Rosário Oeste e rapidamente se projetou por Cuiabá e Várzea Grande. O ritmo explodiu nacionalmente com a música ‘Ei amigo’ de Chico Gil, cantor e compositor que recebeu o título de Rei do Lambadão.



Segundo pesquisadores, o lambadão é uma música híbrida, que resulta da fusão entre a lambada paraense, o ritmo regional rasqueado e o gênero de origem indígena, carimbó.



A história começa com os garimpeiros que foram em busca da promessa do ouro nos anos 1970 e 1980 rumo ao Pará e, dada a escassez do minério, voltaram e outros por aqui se estabeleceram, especialmente em cidades ribeirinhas como Cuiabá, Rosário Oeste, Poconé e Várzea Grande. Logo o rasqueado foi adicionado a essas influências, originando um ritmo que não se pode ouvir sem reagir.



Entre os pares – que podem ser de homem com mulher, de mulher com mulher e homem com homem – não tem espaço para preconceito, tem gente de físico e talentos diversos.



Serviço



Tema: Festival de Lambadão abre votação para público escolher banda preferida



Quando ocorre o Festival: Três fins de semana entre os dias 3 e 19 de abril



Onde: Cuiabá, Várzea Grande e Poconé



Página oficial do evento: www.facebook.com/festivaldelambadao/



Site oficial: www.amcmt.org.br



Votação aqui: http://amcmt.org.br/votacao-bandas/



Outras informações: (65) 99242-8886