Horário: 15h às 18h

Jogos de fliperama, futebol de sabão, batalha de Just Dance no telão e competições no jardim promovendo interação, integração social e lazer ao público participante do evento.

Público: As atividades alcançam o público de crianças, jovens e adultos.

Local: Jardim

Livre / Não é necessária a retirada de ingressos

Inscrições presenciais antes do evento