Espetáculo 'Escolinha da Almê' é apresentado no Cine Teatro Cuiabá

O espetáculo 'Escolinha da Almê' será apresentado no Cine Teatro Cuiabá, no domingo (26), a partir das 19h. O elenco conta com cerca de 20 crianças que interpretam personagens que fizeram e fazem parte da história de Mato Grosso, junto com a professora Almerinda, interpretada pelo ator André D`Lucca.

Entre os personagens interpretados pelas crianças estão Zulmira Canavarros, Ezequiel dos Cachorros, Lucius do Caju, Manoel de Barros, Maria Taquara, Zé Bolo Flô, Mãe Bonifácia, Penélope de Eduardo Butakka, entre outros. Outros personagens como 'Jejé de Oyá' e 'Lucius do Caju', que foram inseridos no elenco recentemente, devem ser apresentados durante o espetáculo de domingo.

Para cuidar da escola junto com Almerinda entra em cena a diretora, por Maria Eduarda Mezavila e o mascote da turma, que é o Tedy, o cãozinho que Ezequiel dos Cachorros leva para a sala de aula todos os dias. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet. Os bilhetes são vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada e ingresso solidário, com 1 litro de leite.