Escola de Música de Campo Verde abre inscrições gratuitas para novos alunos

Estão abertas até sexta-feira (07.02) as matrículas para 17 modalidades de formação musical oferecidas gratuitamente pela Escola de Música de Campo Verde. A instituição atende crianças a partir de dois anos de idade, além de jovens e adultos. De acordo com o maestro e diretor artístico André Tavares, não há limite de vagas, pois todos que procuram a escola conseguem ser atendidos em alguma modalidade. O início das atividades será no dia 10 de fevereiro.

A Escola de Música de Campo Verde é vinculada ao Ponto de Cultura Germinando Sons, que atende a mais de 350 crianças e jovens nos projetos socioculturais e educacionais. Na formação, o estudo de música (erudita e popular) é ofertado em módulos de trabalhos organizados pedagogicamente nas modalidades de coral (infantil, juvenil e adultos), violão (popular e erudito), cordas friccionadas (violino, violoncelo, viola clássica e contrabaixo), musicalização (iniciação musical), sopros/madeiras (clarinete, flauta transversal, saxofone alto e tenor), sopros/metais (trombone e trompete) e percussão (baterias).

Para participar, os interessados devem procurar a secretaria da Escola de Música, localizada na avenida Florianópolis, 197, Centro, em frente aos Correios. É preciso apresentar o RG e CPF do responsável e do aluno (ou certidão de nascimento), além de comprovante de residência.

Além da formação musical, a Escola de Música de Campo Verde também abre vagas para músicos (que já tocam algum instrumento orquestral) na Orquestra Jovem de Campo Verde. Os ensaios são realizados em período noturno e finais de semana.

Serviço:

Matrículas abertas para formação musical na Escola de Música de Campo Verde

Data de inscrições: até 07 de fevereiro de 2020

Endereço: av. Florianópolis, 197, Centro, em frente aos Correios, Campo Verde.

Mais informações: (66) 3419-3765 ou (66) 98414-2981 e https://www.institutogs.com.br/