Do samba ao sertanejo: blocos fazem a festa do pós-carnaval; confira

E a festa carnavalesca continua no Distrito Federal. Neste fim de semana, mais blocos vão às ruas para animar o brasiliense. O Carnaval no Parque encerra a quarta edição neste sábado (29/2), após oito dias de folia, no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson. Para comandar a ressaca de carnaval, o evento recebe os shows da dupla Jorge & Mateus, do grupo Saia Rodada, do duo Chemical Surf e dos brasilienses 7 na Roda e Di Propósito. A festa começa às 17h.

Conhecida por arrastar foliões no Nordeste, a banda de forró eletrônico/brega Saia Rodada participa, pela primeira vez, do carnaval brasiliense. Do interior do Rio Grande do Norte, o grupo traz para a capital federal o famoso “saia elétrica”. “Estou bem preparado, pronto para encontrar essa turma e fazer uma festa linda, com repertório novo, muitos sucessos e muito forró para fechar com chave de ouro nosso carnaval”, comenta Raí Soares, vocalista do grupo.

Com projeção no cenário musical nordestino, a banda ganhou visibilidade e conquistou o público em todo o país com canções como Eu acho que não e Bebe e vem me procurar. Nelas, há a inserção do piseiro, vertente que se caracteriza pela simplicidade da união do teclado eletrônico com a voz, em um tipo de forró mais suingado. As músicas do forrozeiro não só caíram no gosto dos brasileiros como dos cantores. Durante o Carnaval no Parque, Léo Santana, Gusttavo Lima e Wesley Safadão fizeram versões para Bebe e vem me procurar e Já que me ensinou a beber.

“É gratificante ver que nosso trabalho é reconhecido por nomes tão grandes da música. O Gusttavo é um querido sempre conosco, e o Léo nosso parceiro, inclusive gravamos juntos uma música no meu DVD e ficou incrível também”, conta Raí. Questionado sobre o sucesso dessa vertente do forró, o vocalista pontua: “O piseiro, na verdade, vem de algum tempo, mas sim, se introduziu fortemente nesse verão. Nossas músicas ficaram com pegada de piseiro quando introduzimos a caixa eletrônica, foi aí o sucesso do Bebe e vem me procurar e outras mais”.

Antes do Saia Rodada, quem abre a festa de pós-carnaval são os sertanejos Jorge & Mateus. Com um público cativo na cidade, uma das duplas de maior sucesso traz para o Carnaval no Parque os últimos lançamentos, como Cheirosa, Tijolão e Propaganda, bem como sucessos da carreira, como Mil anos, Sosseguei, Querendo te amar. Os dois foram um dos primeiros do sertanejo a criar um trio elétrico e levar a mistura do gênero com o pop e o axé para o carnaval de Salvador há 11 anos. A bordo do Jorge & Mateus Elétrico, eles oficializaram a união que tem conquistado foliões em diferentes cidades brasileiras.

Além da mistura de ritmos e estilos musicais, a quarta edição do Carnaval no Parque deu espaço para artistas locais. Em todos os dias de festa, nomes conhecidos da cena brasiliense cruzavam no line up em meio às atrações nacionais. Passaram pelo palco as cantoras Adriana Samartini e Dhi Ribeiro; os grupos Contém Dendê, Se Joga, Menos é Mais, Mistura 61, Mulheres do Samba e Maria vai casoutras; além do cantor Thiago Nascimento. No último dia de festa, o samba brasiliense domina com os grupos 7 na Roda e Di Propósito.

Para a gerente de projetos da R2 Produções, responsável pela produção do Carnaval no Parque, Nath Rezende, a festa está sendo um sucesso. “Conseguimos amadurecer, acho que tivemos uma festa com respeito sem perder o humor. O público brasiliense também abraçou muito o evento. É uma opção segura, com estrutura completa, coberta, e que agrada todos os foliões”, avalia.

Divinas nas ruas

Após problemas com a liberação da licença para desfilar no carnaval, o bloco Divinas Tetas vai às ruas. O bloquinho que traz a irreverência da Tropicália, promete animar os brasilienses com uma festa plural na Funarte. “Estamos muito animados e convido a todos para se juntar com a gente e almoçar uma feijoada gostosa aqui no Clube do Choro, a partir das 12h”, convida Adolfo Neto, cofundador e músico do Divinas Tetas.

O almoço custa R$ 39,90. Crianças até 7 anos não pagam e menores de 12, pagam R$ 21. Para animar, a Dj Tamara Maravilha abre o evento com vários hits da música Brasileira. Segundo Adolfo, a banda começa a tocar às 13h com um repertório composto por canções como, Vaca Profana, Tropicália, Odara e Ando Meio Desligado. “Estamos preparando muitas surpresas para comemorar essa quinta edição do Bloco Divinas Tetas. E adianto, terá música nova”, ressalta. As cantoras Cris Pereira, Letícia Fialho, Larissa Humaitá e Victória Cavallar são as convidadas de honra para esta festa que encerra pontualmente às 17h.

No Estacionamento 4 do Parque da Cidade, o bloco Vamos FullGil traz clássicos do cantor e compositor baiano Gilberto Gil. A folia está marcada para começar às 15h. Fora da área central de Brasília, outros bloquinhos animam o final de semana do brasiliense com opções para todos os gostos. No domingo, terá o encontro de todos os blocos no Parque da Cidade, com o projeto Carnaval de Todas as Cores.