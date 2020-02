Democratização do carnaval avança por cidades do DF

Em busca de levar o carnaval para polos distintos do Distrito Federal, cidades próximas a Brasília levam a folia de rua para moradores locais. Para celebrar os 60 anos da capital federal, o mês de fevereiro estará repleto de curtição, festas e música para todas as idades.

O carnaval brasiliense tem sido cada vez mais valorizado pelos habitantes da capital. Com uma longa programação para este ano, mesmo quem opte por viajar no feriado do final do mês, pode aproveitar as festas de pré-carnaval. Serão, pelo menos, 180 bloquinhos cadastrados pelo GDF, todos esses envolvidos com ritmos musicais variados, desde marchinhas tradicionais até os hits do momento.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), as comemorações carnavalescas de 2020 devem reunir um público estimado de 1,2 milhão de pessoas. Além disso, a proposta é arrecadar, para economia do DF, R$ 240 milhões e gerar 20 mil empregos.

Contudo, o difícil acesso aos bloquinhos e às festas do Plano Piloto ainda é realidade para muitos foliões que moram no entorno do DF. “Eu já desisti de ir pra muitos bloquinhos por causa da distância. Muitas vezes, nem ônibus para o local da festa tem. Além disso, o horário acaba sendo perigoso para voltar para casa e a passagem muito cara”, disse Raele Cássia, de 21 anos, moradora da Ceilândia.

A fim de democratizar o lazer e permitir que pessoas de todas as localidades do DF possam brincar carnaval, instituições organizam blocos de rua em bairros alternativos ao Plano Piloto. Em Ceilândia, por exemplo, há, sete folias de rua cadastradas pelo GDF.

Com 25 anos de tradição, o Bloco Menino de Ceilândia desfilará em dois dias do feriado. Em 23 e 25 de fevereiro, a farra será no centro da Ceilândia. Para custear o bloco principal, o organizador do evento, Ailton Velez, conta que, a direção optou por fazer um pré-carnaval diferente: a ideia é que, no dia 9 de fevereiro, ocorra uma “feijoada musical, com participação da Orquestra Popular Menino de Ceilândia e do comboio percussivo”.

Além desta comemoração, a Ceilândia recebe, em 21 de fevereiro, a 4ª edição do Bloco pagode em Brasília. Em seguida, em 22 de fevereiro será o Sabadão Cultural — Carnaflow. Além disso, em 29 de fevereiro, ocorrerão as festas Carnasarau e Carnaval Afro Ceilândia.

A proposta das comemorações em bairros do entorno, segundo Velez, é atender o público que mora na região. “Queremos fortalecer que Ceilândia é uma cidade. Então, é por isso que recebemos com muita alegria todos os nossos habitantes. Além disso, o alcance com a divulgação interna é bem maior que para outros pontos de Brasília”, contou.

Em Taguatinga, os tradicionais blocos Mamãe taguá e Asé Dúdu saem em 22 a 25 de fevereiro. Além destes, as festas Bloco Posudxs, Carna Samba e Periga ser Bloco Carnavalesco animarão a cidade com djs e atrações regionais. No Recanto das Emas, entretanto, a festa Sarrada da Ema será no dia 29 de fevereiro.

Já em Planaltina, os blocos Nana banana bloquinho, Carna cervejeiros e o Bloco do seu Júlio comandam o carnaval. No Paranoá, por outro lado, o único bloco com investimento da FAC é o Carnaforro, que sairá de 22 a 24 de fevereiro.

A programação deste ano para os moradores de São Sebastião conta com quatro atrações diferentes. O primeiro dia de folia começa com os blocos Eu acho é pouco e Foliões da Vila Nova, 100% sem juízo. Em seguida, ocorrerá o bloco Junto e Misturado nos dias 22 e 24 de fevereiro.

No Gama e na Cidade Ocidental os foliões poderão participar do Bloco da diversidade, nos dias 25 e 29 de fevereiro, na Go feira e no Cine Itapuã, respectivamente. Para os festeiros que moram no Guará, a alegria é garantida no bloco Pega na minha Ipa, em 8 de fevereiro, no Galpão 17 e, também, no Pipoka Azul, em 29 de fevereiro. Além disso, os rockeiros também terão espaço nas festividades: o bloco Carnaval dos Rockeiros será em 21 de fevereiro no espaço Toinha Brasil, no Guará.

Para os moradores do Núcleo Bandeirante, a festa será de pré-carnaval. Intitulado Carnaval do Sapeka, a comemoração ocorrerá em 16 de fevereiro. Por outro lado, o bairro do Cruzeiro receberá os eventos Cruzeiro Folia, de 14 a 16 de fevereiro, e também, o Samba da Mulher Bonita, em 15 de fevereiro.